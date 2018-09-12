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У 2019 році уряд планує виділити 56 мільярдів гривень на ремонт доріг

Юлія Шпак

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Кабінет Міністрів України закладає 56 млрд грн на виконання дорожніх робіт в 2019 році. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду, передає прес-служба Кабміну.

 

«Наступний рік – на дорожнє будівництво буде виділено 56 млрд грн. На місцеві дороги виділяємо 17 млрд грн. І я вимагаю, аби за кожну гривню звітували перед громадянами», – сказав В. Гройсман.

Раніше Львівський портал повідомляв, дороги на Львівщині є найдорожчі в Україні і при цьому мають найменший гарантійний термін експлуатації. Зважаючи на це, Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги. Окрім того, непрозорі тендери на виконання дорожніх робіт призводять до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.

Нещодавно голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин також поскаржився на брак коштів для ремонту львівських доріг. Однак як звітують чиновники, станом на середину серпня на території Львівщини відремонтували 56% запланованих доріг.

Довідково 

Загальний обсяг виділених коштів на дорожні роботи в 2018 році склав 47 млрд грн, з них 11,5 млрд грн направлені на місцеві та комунальні дороги.

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