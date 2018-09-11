Ще десятьох львів’ян оштрафували за заміну вікон і дверей у пам’ятці архітектури

Сьогодні, 11 вересня, адмінкомісія при виконавчому комітеті міської ради Львова наклала штрафи на десятьох львів’ян, які самовільно замінили дерев’яні вікна і двері на металопостикові у пам’ятці архітектури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії.

Члени адміністративно комісії склали протоколи на шістьох людей, що живуть на просп. Свободи, 49. За порушення, вчинені у пам’ятці архітектури, вони мають заплатити по 1700 грн штрафу.

Ще одного львів’яна оштрафували на 1700 грн за самовільні роботи на просп. Свободи, 24. До адміністративної відповідальності притягнули й трьох мешканців вул. Вітвера, 10, вул. Київської, 24 та пл. Ринок, 29.

Також сьогодні адмінкомісія наклала максимальний штраф на юридичну особу за перепланування вілли «Люсії», що на вул. Свєнціцького, 16. ОСББ «Свєнціцького-16», яке є власником будівлі, має сплатити 170 тисяч гривень штрафу.

Додамо, що ОСББ «Свєнціцького-16» хоче збудувати на місці вілли багатоповерховий житловий будинок. Втім у міській раді запевняють, що не дозволять це будівництво.

Як повідомляв Львівський портал, адміністративну комісію при виконкомі Львівської міськради утворили 2 березня. Вона вже встигла оштрафувати більше ста власників квартир у пам’ятках архітектури, а також накласти штраф у розмірі 170 000 грн на кількох підприємців.

Все, що потрібно знати про штрафи за пошкодження пам’яток архітектури у Львові, читатйте тут.