У мерії обіцяють не допустити будівництва на місці історичної вілли «Люсія»

Управління охорони історичного середовища готується подавати апеляцію на рішення Львівського окружного адмінсуду щодо скасування наказу Львівської ОДА про внесення історичної вілли «Люсія» на вулиці Свєнціцького, 16 до переліку пам’яток. Про це сьогодні, 6 вересня, під час брифінгу повідомила Лілія Онищенко-Швець, передає кореспондент Львівського порталу.

«Рішення суду було прийняте 23 серпня. Офіційно до нас воно ще не надійшло, бо ми були залучені третьою стороною. ОСББ позивалося до відділу охорони культурної спадщини області та Мінкульту. Тому що перший наказ про внесення цього будинку до об’єктів культурної спадщини прийняла область, а потім – і експертна рада Мінкульту. Тобто ця інстанція цим рішенням суду скасувала тільки рішення області, до міністерства ще не дійшли. Коли отримаємо це рішення офіційно будемо подавати апеляцію. Зараз також звернемося до області, щоби область також подавала апеляцію на це рішення суду», – пояснила Лілія Онищенко-Швець.

Своєю чергою заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко запевнив, що міська рада не допустить зведення на місці вілли багатоповерхівки.

«Ми категорично як міська рада виступаємо проти побудови там багатоповерхівки і в жодному випадку не дамо жодного дозволу», – наголосив він.

Водночас він зауважив, що виконком блокуватиме будь-які намагання будівництва на цій ділянці:

«Окрім цього, ми вже вчинили ряд юридичних дій, зокрема, скерували необхідні документи для того, щоби будь-які юридичні процеси з точки зору виключення були унеможливлені. Якщо нинішні наші дії не дадуть ніякого результату, то ми, як виконком, прийматимемо всі необхідні документи, щоб заблокувати будь-які процеси планування щодо багатоповерхового будівництва і взагалі будь-якого будівництва, окрім вілли».

Як пише Zaxid.net, наприкінці листопада 2017 року департамент архітектури Львівської ОДА вніс віллу на вул. Свєнціцького, 16 до переліку щойно виявлених пам’яток. У лютому 2018 року на підставі цього рішення і пакету супровідних документів Міністерство культури внесло цей будинок до реєстру пам’яток місцевого значення. Після цього ОСББ «Свєнціцького-16», якому належить вілла, подало два позови до суду: один про скасування наказу ЛОДА, а інший – про скасування наказу міністра культури.

Власники планують збудувати на місці напівзруйнованої вілли багатоквартирний будинок, однак йому кілька разів відмовляли у видачі історико-містобудівного обґрунтування будівництва. У вересні 2017 року ОСББ «Свєнціцького-16» через суд таки зобов’язало управління охорони історичного середовища ЛМР надати необхідні історико-містобудівне обґрунтування цього будівництва, після чого, аби знову зупинити руйнування історичної вілли, вирішили внести будинок до реєстру пам’яток.

Щоб почати будівництво, власникам вілли залишається скасувати присвоєний їй статус пам’ятки. І, як свідчить опубліковане 31 серпня рішення Львівського окружного адмінсуду, перше рішення на свою користь вони вже отримали.