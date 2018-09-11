Мерія хоче продати приміщення в центрі Львова за 18 мільйонів

Міська рада виставила на продаж приміщення підвалу та першого поверху будинку №15 на вул. Лесі Українки. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради.
На аукціон, який відбудеться 26 вересня, виставили нежитлове приміщення підвалу та першого поверху у чотириповерховому будинку №15 на вул. Лесі Українки. Загальна площа приміщення становить 162,9 кв м.
Стартова ціна виставленого на продаж приміщення становить 18 146 760 грн, раніше в ньому працював паб. Зараз воно перебуває на балансі ЛКП «Старий Львів».
Зазначимо, що на вул. Лесі Українки сьогодні розташовано багато ресторанів, поруч – Вірменський собор, Преображенська церква, «Вернісаж», Національний музей ім. Андрея Шептицького.
Сам чотириповерховий будинок на вул. Лесі Українки, 15 є пам’яткою архітектури місцевого значення. Його звели у 1913-1914 роках.
Нагадаємо, нещодавно міська рада виставила на продаж приміщення в одній із кам’яниць на площі Ринок. Його на аукціоні за 5 мільйонів гривень купив «Гранд Готель», власником якого є відомий бізнесмен і депутат Львівської міської ради Григорій Козловський.
Також у Львові повторно виставили на аукціон старовинну віллу, що розташована на вул. Коновальця. А для того, щоб продати цілий будинок на вул. Дорошенка, міська рада знизила його вартість удвічі.
Наталя Дуляба