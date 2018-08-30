Щоб продати чотириповерховий будинок на Дорошенка, мерія знизила його вартість удвічі

Управління комунальної власності міської ради Львова повторно виставило на аукціон нежитлове приміщення на вул. Дорошенка, 37 за зменшеною удвічі ціною. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні комунальної власності.

На аукціон повторно виставили нежитлові приміщення підвалу, першого, другого, третього, четвертого поверхів загальною площею 812,6 кв м на вул. Дорошенка, 37. При цьому для того, щоб таки продати чотириповерховий будинок його стартову ціну зменшили удвічі – з 13,3 млн грн до 6,7 млн грн.

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Будинок розташований відразу навпроти головного відділення Укрпошти. І в управлінні комунальної власності зазначають, що його можна облаштувати під хостел або офіси.

Аукціон відбудеться 11 вересня, свої заявки подавати можна до 10 вересня. Детальніше із об’єктом можна ознайомитися тут.

Зазначимо, дотепер Львівська міськрада оголошувала аукціон із продажу будинку на вул. Дорошенка, 37 щонайменше двічі. Вперше його хотіли продати у листопаді 2017 року за стартовою ціною 14,6 млн грн.

Чотириповерховий будинок на вул. Дорошенка, 37 збудували у 1892–1894 роках за проектом Яна Томаша Кудельського. Першим його власником була родина Бачевських – засновників відомої львівської фабрики, що виготовляла алкогольні напої.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно міська рада повторно виставила на аукціон старовинну віллу, що розташована на вул. Коновальця.

Також мерія збирається продати приміщення в одній із кам’яниць на площі Ринок.