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Міськрада Львова продасть приміщення в одній із кам’яниць на площі Ринок

Наталя Дуляба

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Управління комунальної власності Львівської міської ради виставило на аукціон нежитлове приміщення кам’яниці Мазанчівської, що на площі Ринок, 31. Про це йдеться на офіційному сайті управління, передає Львівський портал.

 

Продати на аукціоні збираються нежитлове приміщення підвалу будинку №31 на площі Ринок. Його загальна площа становить 73,8 кв м. Cтартова ціна – 1 164 840 грн.

В управлінні комунальної власності зазначають, що приміщення на площі Ринок, 31 перебуває у задовільному технічному стані. Наразі воно перебуває на балансі ЛКП «Айсберг».

Зазначимо, будинок №31 на площі Ринок є пам’яткою архітектури національного значення, і розташований він у межах території, що внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівля також відома як кам’яниця Мазанчівська, яку збудували у ХVІ ст.

Аукціон із продажу цього нежитлового приміщення відбудеться 6 вересня.

Як повідомляв Львівський портал, міськрада Львова збирається продати ще три приміщення на площі Ринок – у будинках №19, 20, 21.

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