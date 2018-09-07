Уряд зробив ще один крок, щоби мешканці гуртожитків врешті приватизували свої помешкання

Уряд затвердив концепцію Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2019 – 2021 роки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Ігор Васюник.

Як наголосив парламентар, це ще не затвердження самої програми, але це одна з основних стадій її розроблення та прийняття.

«Ще один крок до того, щоб мешканці гуртожитків колишніх державних підприємств та установ нарешті змогли приватизувати свої помешкання. Це питання, яке хвилює тисячі сімей по всій Україні і які живуть в жахливих умовах та під постійною загрозою виселення. Ми ухвалили відповідний законопроект, щоб захистити їхні права. А кілька днів тому Уряд, як наступний крок, вже схвалив концепцію Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2019 – 2021 роки», – зазначив він.

Як зауважив Ігор Васюник, щоб люди змогли приватизувати своє житло, в якому живуть роками, гуртожитки спершу необхідно передати на баланс органам місцевого самоврядування. І додав, що перед тим перелік таких гуртожитків та графік їх передачі мають затвердити обласні державні адміністрації за погодженням з органами місцевого самоврядування.

За його словами, передбачається, що у власність територіальних громад передадуть: у 2019 році – 160 гуртожитків; у 2020 році – 167 гуртожитків; у 2021 році – 163 гуртожитки.

Програма не поширюватиметься на гуртожитки, що перебувають у господарському віданні чи оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій СБУ, та гуртожитки державних навчальних закладів (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного типу та які призначені для проживання сімей викладачів і працівників таких закладів).

Як повідомляв Львівський портал, у квітні 2018 року Верховна Рада прийняла ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (№ 1076), який дозволить мешканцям гуртожитків приватизувати своє житло.

20 квітня 2016 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №1076 щодо удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків. Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутатів.

Однак 20 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко застосував право вето до Закону щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Співавтор законопроекту щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків І. Васюник тоді заявляв, що «Радники та друзі президента зробили йому дуже погану послугу».

Після цього обурені мешканці гуртожитків пікетували Порошенка.

Голосування у квітні цього року відбулося із урахуванням усіх зауважень та правок, зокрема, Президента України.

Детальніше про проблему мешканців гуртожитків читайте у нашому матеріалі: «Приватизацію житла у гуртожитках знову відклали в шухляду. Зріє соціальний «вибух».