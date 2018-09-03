Ryanair розпочав польоти до України

Сьогодні, 3 вересня, лоукост Ryanair здійснив перший офіційний рейс до України. Літак із пасажирами у ці хвилини приземлився у «Борисполі», а вже о 14:55 він вилетить із Києва до аеропорту «Шонефельд», що в Берліні, передає кореспондент Львівського порталу.

Із кінця жовтня лоукост Ryanair розпочне польоти й до Львова.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, у наступному році, після «Борисполя» та «Львова», Ryanair може відкрити польоти до ще п’яти українських аеропортів.

Як повідомляв Львівський портал раніше, авіакомпанія Ryanair покинула ринок України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту «Бориспіль» та чинним директором Павлом Рябікіним. В авіакомпанії зазначили, що аеропорт «Бориспіль» захищав авіакомпанії з високими тарифами, у тому числі «Міжнародні авіалінії України», і позбавив українських пасажирів доступу до дешевих авіаперельотів.

Після різкої заяви міністра інфраструктури «Необхідно визначитися: ми за євроінтеграцію і світових інвесторів чи ми за «Хонку», прем’єр міністр України Володимир Гройсман таки ініціював поновлення переговорів. Лише після цього «Бориспіль» відновив переговори з Ryanair…

26 липня стало відомо, що авіакомпанія МАУ у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Попри те стало відомо, що МАУ насправді заборгувала державі 400 мільйонів. У аеропорту «Львів» також відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair.

На початку серпня 2017 стало відомо, що держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» надавало авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» непрозорі знижки щодо сплати аеропортових зборів.

Після цього «Бориспіль» почав проводити повторні переговори з Ryanair про вихід на українських ринок. 21 березня 2018 року у Кабміні повідомили, що «Бориспіль» нарешті успішно завершив перемовини. Згодом стало відомо, що Ryanair здійснюватиме польоти зі Львова у п’ятьох напрямках.