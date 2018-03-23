Ryanair здійснюватиме польоти зі Львова у п'ятьох напрямках

Лоукостер Ryanair почне виконувати авіарейси до України з 6 європейських країн. Польоти почнуться в кінці жовтня 2018 року. Про це пише Економічна правда, передає Львівський портал.

Польоти будуть здійснюватися зі Львова та Києва.

Рейси зі Львова :

Варшава-Модлін – Львів – рейси в понеділок, п’ятницю та неділю. О 12:00 літак вилітає з Модліна, а о 14:05 буде у Львові. На зворотному шляху виліт о 14:40, приземлення о 14:45 в Польщі.

Дюссельдорф-Веце – Львів – тричі на тиждень.

Краків – Львів – по вівторках, четвергах і суботах. Виліт з Кракова заплановано на 7 ранку, приземлення у Львові о 9:00. Зворотній рейс – з 9:35 до 9:40 ..

Меммінген – Львів – 2 рейси на тиждень.

Львів – Лондон-Станстед – тричі на тиждень.

Рейси з Києва :

Барселона – Київ-Бориспіль – 4 рейси на тиждень.

Братислава – Київ-Бориспіль – тричі на тиждень.

Варшава-Модлін – Київ-Бориспіль – польоти по понеділках, середах, п’ятницях і неділях. Виліт з Варшави о 06:50 і посадка в Києві о 09:30. У зворотньому напрямку виліт о 10:05 з посадкою в Модліні о 10:45.

Вільнюс – Київ-Бориспіль – тричі на тиждень.

Вроцлав – Київ-Бориспіль – по понеділках, п’ятницях і неділях. Виліт з Вроцлава о 6:20, о 9:10 висадка пасажирів в Києві. Зворотній рейс почнеться о 9:35, а о 10:25 літак приземлиться у Вроцлаві.

Гданськ – Київ-Бориспіль – по понеділках і п’ятницях. Виліт з Гданська о 16:15 і приземлення о 19:05 в Києві. Зі столиці України рейс буде виконуватися о 19:40, а прибувати до Гданська літак буде о 20:30.

Дублін – Київ-Бориспіль – двічі на тиждень.

Краків – Київ-Бориспіль – по понеділках, п’ятницях і середах. У середу виліт з Кракова о 8:50 і посадка о 11:30, зворотний маршрут – 12: 05-12: 50. По п’ятницях з Кракова рейс почнеться о 16:20, а приземлення в Києві о 19:00. На зворотному шляху пасажири вирушають о 19:35 і о 20:20 будуть в Кракові. Щопонеділка запланований час рейсу – 16: 35-19: 15 з Кракова до Києва і Із 19:50 до 20:35 назад.

Познань – Київ-Бориспіль – по вівторках і суботах. О 16:35 літак покине Познань, а о 19:45 він буде в Києві. З Києва виліт о 20:10, приземлення в Познані о 21:10.

Стокгольм-Скавста – Київ-Бориспіль – 3 рейси на тиждень.

Відзначимо, що маршрутна мережа Ryanair з України практично повністю буде співпадати з напрямами іншого лоукостера, який вже працює в країні – Wizz Air.