Личаківською почав курсувати трамвай №2

На вул. Личаківській завершили прокладання колії. Відтак ще вчора ввечері, 31 серпня, трамвай №2 почав курсувати за звичним маршрутом – з кінцевою зупинкою на вул. Пасічній. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

«Ввечері відновив свою роботу трамвайний маршрут №2. Обсяги робіт, які тут проведені, можна порівняти з будівництвом нової дороги: був повністю замінений колектор, замінені усі комунікації, постелено нове дорожнє полотно і змонтована нова колія за новими технологіями.

Залишилося ще доробити деякі речі. Зокрема, поставити світлофори, деякі знаки дорожньої розмітки. Це все буде зроблено у вересні, бо з вересня вступають в дію нові норми ДБН, які регламентують ці роботи. Тому у вересні це все буде зроблено відповідно до нових норм», – зазначив заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Як повідомив директор ЛКП «Львівелектротранс» Олег Береза, на трамвайному маршруті №2 курсуватиме 12 вагонів у робочі дні і 8 –у вихідні.

«У нас відбувається постійна ротація трамвайних вагонів по маршрутах. У планах запустити на цей маршрут і придбані нещодавно берлінські трамваї після проведення модифікації. Тут також було проведено випробування п’ятисекційного трамваю, який досі не міг тут курсувати. Під час пробної обкатки нова трамвайна мережа і колія добре себе показали. Якщо буде необхідність, то додатково поставимо ще компенсатори.

Для нас дуже важливо відкрити цей маршрут, бо до відкриття маршруту № 8 маршрут № 2 був найбільш прибутковим. Тому для нашого підприємства це дуже вигідний маршрут, так і для мешканців», – додав Олег Береза.

Нагадаємо, рух вулицею Личаківською, яку ремонтували майже півтора роки, для транспорту відкрили 15 серпня. Однак ні розмітки, ні світлофорів там наразі немає. Із 16 серпня Личаківською знову почали курсувати маршрутки.

Зазначимо, вулицю Личаківську почали ремонтувати ще у березні 2017 року. Тендер виграла компанія «Онур», орієнтовна вартість робіт – 6 млн євро. Тут провели капітальну реконструкцію дорожнього покриття, замінили колектор, контактну мережу й інженерні мережі.