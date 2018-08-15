Сьогодні відкривають Личаківську після ремонту

Сьогодні, 15 серпня, для транспорту відкривають вулицю Личаківську. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.
«Вулицю Личаківську відкривають для автомобільного руху. Відкриття заплановане ближче до вечора, орієнтовно на 18:00 год.», – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, вулицю Личаківську почали ремонтувати ще у березні 2017 року. Тендер виграла компанія «Онур», орієнтовна вартість робіт – 6 млн євро. Тут провели капітальну реконструкцію дорожнього покриття, замінили трамвайну колію, контактну мережу та інженерні мережі.
Як повідомляв Львівський портал, спочатку вулицю Личаківську для транспорту планували відкрити з 1 вересня.
Фото: Андрій Білий
Олена Карп'юк