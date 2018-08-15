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Сьогодні відкривають Личаківську після ремонту

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 15 серпня, для транспорту відкривають вулицю Личаківську. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

«Вулицю Личаківську відкривають для автомобільного руху. Відкриття заплановане ближче до вечора, орієнтовно на 18:00 год.», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, вулицю Личаківську почали ремонтувати ще у березні 2017 року. Тендер виграла компанія «Онур», орієнтовна вартість робіт – 6 млн євро. Тут провели капітальну реконструкцію дорожнього покриття, замінили трамвайну колію, контактну мережу та інженерні мережі.

Як повідомляв Львівський портал, спочатку вулицю Личаківську для транспорту планували відкрити з 1 вересня.

Фото: Андрій Білий

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