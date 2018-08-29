Як заохотити школярів до здорового харчування. Поради від МОЗ

Харчові звички, що формуються у дитинстві, зберігаються і в дорослому віці. Достатня кількість поживних речовин і правильна культура споживання їжі не лише вбережуть дитину від численних хвороб, а й зроблять її бадьорішою і уважнішою. Відтак МОЗ нагадує про норми харчування дітей і дає поради батькам, як зробити харчування дитини збалансованим і корисним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міністерства.
Скільки поживних речовин потрібно школярам? Норми харчування для дітей різного віку
Забезпечення харчуванням дітей в школах – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Міністерство охорони здоровʼя України розробляє норми, відповідно до яких місцева влада повинна забезпечити харчування учнів.
Восени минулого року МОЗ оновило норми фізіологічних потреб в основних харчових речовинах і енергії. У підготовці норм були враховані рекомендації та стандарти ВООЗ та Європейської агенції з харчової безпеки.
Згідно з нормами, 6-річним першокласникам для активного життя достатньо 1800 ккал на добу, а дітям 7-10 років – 2100. З 11 років добові потреби для дітей різної статі відрізняються: хлопчикам та юнакам треба дещо більше енергії, аніж дівчаткам і дівчатам.
Які продукти мають входити до щоденного раціону школярів?
Харчування дітей має бути здоровим та збалансованим також поза школою. Ось кілька порад, які допоможуть скласти домашнє меню:
- акцентуйте увагу на овочах і бобових – вони мають бути основою раціону;
- стежте, щоби дитина щодня їла фрукти та ягоди, молочні та кисломолочні продукти, у невеликих порціях – цільнозернові продукти, насіння та горіхи;
- упродовж тижня готуйте рибу (2-3 рази на тиждень) і м’ясо (переважно птиці і кролика);
- мінімізуйте кількість солі та цукру: для дітей – 2-3 г солі на добу, для підлітків – менше 5 г на добу; цукор: – 25-50 г на добу, включаючи фруктові цукри;
- використовуйте корисні олії (оливкова, кукурудзяна, лляна, гарбузова, горіхова);
- стежте за водним балансом школяра: дитина має отримувати достатньо рідини і пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги.
Як заохотити дитину до здорового харчування?
Кожну дитину можна заохотити їсти здорову їжу і робити це із задоволенням. Почитайте поради біолога та наукової блоґерки Дарії Прокопик, як це зробити:
- Привчайте дітей до різних смаків
Щоби звикнути до нових продуктів, дітям інколи потрібно скуштувати їх 7-12 разів.
Не змушуйте дітей їсти овочі – зробіть так, щоб овочі завжди були доступними, і діти бачили, що ви самі це їсте.
Не “маскуйте” овочі в стравах – діти мають їсти корисні продукти свідомо.
- Їжте разом та без телевізора
Діти, які харчуються разом зі своєю сім’єю, як правило, їдять більш здорову їжу. Вживання їжі перед телевізором сприяє вибору менш безпечних та корисних продуктів.
- Встановіть регулярний режим харчування
Це стосується як сніданку, обіду та вечері, так і проміжних перекусів.
- Не використовуйте їжу як нагороду чи покарання
Це не сприяє здоровим харчовим звичкам.
- Слідкуйте, щоб дитина пила достатньо води
Кількість води, рекомендована для споживання дітям, залежить від багатьох факторів: рівня фізичної активності, температури повітря тощо. Головний орієнтир – почуття спраги у дитини. Водночас дітям слід нагадувати про пиття, адже вони погано розрізняють сигнали тіла про спрагу.
Загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей:
- діти від 1-4 років – 2-4 склянки
- діти 4-8 років – 5 склянок
- діти 9 -13 років – 7-8 склянок
- 14 і більше – від 8 до 11 склянок
Денну норму води дитина може отримати не тільки споживаючи воду, але і з харчових продуктів.
- Обмежте їжу з великою кількістю калорій, жиру, цукру та солі й пропонуйте альтернативу
Альтернативними солодощами можуть стати свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі.
- Будьте прикладом для своїх дітей
Якщо хочете заохотити дитину їсти здорову їжу, то і самі маєте харчуватись правильно.
Фото: canal2.md
Олена Карп'юк