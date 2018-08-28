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Світовий тиждень води. Скільки насправді треба пити рідини дітям і дорослим?

Олена Карп'юк

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Із 26 по 31 серпня триває Світовий тиждень води. Медики нагадують, що достатнє вживання води щодня допомагає подолати хронічну втому, стрес, покращує роботу мозку та всього організму. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

 

Що пити?

Найкраще втамовує спрагу вода, тому фахівці передусім рекомендують пити звичайну воду і напої, які не містять багато калорій.

Старайтесь обмежити споживання солодких напоїв.

Крім води та напоїв, джерелом рідини можуть слугувати й харчові продукти: супи, овочі, фрукти тощо.

Скільки необхідно пити дорослим?

Немає єдиної для усіх норми споживання води. На потреби організму в рідині впливають різні фактори: індивідуальні особливості, рівень фізичної активності, температура навколишнього середовища, кліматичні та інші умови. Головним сигналом та контролером споживання води є відчуття спраги.

Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 – 3000 мл/день. Це є не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею.

Скільки необхідно пити дітям?

Як і дорослим, дітям треба пити не за графіком, а орієнтуючись на відчуття спраги. Водночас дітям слід нагадувати про пиття тому, що вони погано розрізняють сигнали тіла про спрагу і більш ризикують наразитися на зневоднення. Дітям радять споживати воду впродовж всього дня і особливо під час активних ігор чи занять спортом.

Кількість води, яку має споживати дитина протягом дня, залежить від багатьох факторів: статі, віку, рівню фізичної активності, температури повітря, погодних умов та клімату.

Єдиних норм споживання рідини немає, але ви можете орієнтуватись на загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей:

  • діти 1-4 років – від 2-4 склянок;
  • діти 4-8 років – 5 склянок;
  • діти 9-13 років – 7-8 склянок;
  • 14 і більше років – від 8 до 11 склянок.

Денну норму води дитина може отримати не тільки споживаючи воду, але і з харчових продуктів: овочів, фруктів, супів тощо.

Запивати їжу можна і треба. Вживання води під час їжі допомагає травленню і запобігає зневодненню та закрепам.

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