У Дрогобичі відзначили лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка

Сьогодні, 27 серпня, у 162-гу річницю від Дня народження видатного українського письменника й поета, у Дрогобичі нагородили лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Національного музею Івана Франка Богдан Тихолоз, передає Львівський портал.

У номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» цього року переміг доцент східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. Його праця «Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років» набрала найбільшу кількість балів журі і була визнана найкращою.

У номінації «За вагомі досягнення у галузі україністики» перемогу здобула монографія «…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках» авторства Ярослави Мельник – доктора філологічних наук, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, професорки Українського католицького університету і Українського вільного університету (Мюнхен), завідувачки кафедри філології Українського католицького університету.

Зазначимо, що до складу міжнародного журі, яке обирало цьогорічних лауреатів, увійшли 12 вчених з університетів України, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Переможці Міжнародної премії ім. Івана Франка отримають грошову винагороду та золотий знак лауреата.

Нагадаємо, Міжнародну премію ім. Івана Франка заснував у 2015 році його онук – Роланд Франко. Основною метою премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених із різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у День народження Івана Франка.

Лауреати Премії попередніх років:

у 2016 році – архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму»;

у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» – професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією «New Contributions to the History of the Ukrainian Language»;

у 2017 у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» – заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою «Суспільна географія» у 2-х томах.

Як повідомляв Львівський портал, також сьогодні у Національному музеї Івана Франка у Львові відзначатимуть уродини письменника. Серед святкувань – концерт «Дарунок Франкові», на якому виступатимуть співачка Оксана Муха, композитор і диригент Дмитро Кацал та етногурт «Жива».

Додамо, що Національний музей Івана Франка знаходиться у Львові на вул. І. Франка, 150/152.

Фото: Богдан Тихолоз