ОСТАННІ НОВИНИ

У Дрогобичі відзначили лауреатів Міжнародної премії імені Івана Франка

Олена Карп'юк

|

Сьогодні, 27 серпня, у 162-гу річницю від Дня народження видатного українського письменника й поета, у Дрогобичі нагородили лауреатів Міжнародної премії ім. Івана Франка. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Національного музею Івана Франка Богдан Тихолоз, передає Львівський портал.

 

У номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» цього року переміг доцент східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. Його праця «Брати чи вороги: Український національний рух та Росія, з 1840-х до 1870-х років» набрала найбільшу кількість балів журі і була визнана найкращою.

У номінації «За вагомі досягнення у галузі україністики» перемогу здобула монографія «…І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках» авторства Ярослави Мельник – доктора філологічних наук, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, професорки Українського католицького університету і Українського вільного університету (Мюнхен), завідувачки кафедри філології Українського католицького університету.

Зазначимо, що до складу міжнародного журі, яке обирало цьогорічних лауреатів, увійшли 12 вчених з університетів України, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Переможці Міжнародної премії ім. Івана Франка отримають грошову винагороду та золотий знак лауреата.

Нагадаємо, Міжнародну премію ім. Івана Франка заснував у 2015 році його онук – Роланд Франко. Основною метою премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених із різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у День народження Івана Франка.

Лауреати Премії попередніх років:

  • у 2016 році – архієпископ-емерит, колишній глава УГКЦ Любомир Гузар з науковою монографією «Андрей Шептицький Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму»;
  • у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» – професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер з монографією «New Contributions to the History of the Ukrainian Language»;
  • у 2017 у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» – заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка, академік Олег Шаблій з науковою роботою «Суспільна географія» у 2-х томах.

Як повідомляв Львівський портал, також сьогодні у Національному музеї Івана Франка у Львові відзначатимуть уродини письменника. Серед святкувань – концерт «Дарунок Франкові», на якому виступатимуть співачка Оксана Муха, композитор і диригент Дмитро Кацал та етногурт «Жива».

Додамо, що Національний музей Івана Франка знаходиться у Львові на вул. І. Франка, 150/152.

Фото: Богдан Тихолоз

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...