ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують у Дім Франка на святкування уродин письменника

Олена Карп'юк

|

У понеділок, 27 серпня, у Національному музеї Івана Франка у Львові святкуватимуть 162-річницю від дня народження видатного письменника і громадського діяча. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У межах заходу відбудуться мистецькі виставки, театралізовані екскурсії, концерт, а також куштування іменинного пирога.

День народження Франка розпочнеться об 11:00 год. ігровою екскурсією для дітей «Казкосвіт Івана Франка». Ще одну тематичну екскурсію «Візит до Франків» проведуть о 16:00 год.

О 18:00 год. розпочнеться святковий концерт «Дарунок Франкові», на якому виступатимуть співачка Оксана Муха, композитор і диригент Дмитро Кацал та етногурт «Жива». Завершиться свято гостиною за спільним столом.

Зазначимо, Національний музей Івана Франка знаходиться у Львові на вул. І. Франка, 150/152.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів
Соломія ГОЛОВІНА
Львівщина іncognito. Зоопарк просто неба із оленями & бароковий Палац архієпископів

Якщо ви втомилися від метушливого міста і натовпів туристів, якщо вас більше не захоплюють величні замки «Золотої підков...

Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Вероніка РОЙ
Понад 7 годин музики та 27 крутих виконавців: як «Українська пісня» запалила драйвом «Арену Львів»

27 драйвових виконавців, 52-метрова сцена, 270 квадратних метрів екранів та оригінальна комп’ютерна графіка… Цієї суботу...

До омріяного Олімпу
Вероніка РОЙ
До омріяного Олімпу

«Львів'янка року», переможниця величезної кількості міжнародних юніорських турнірів з художньої гімнастики, переможниця ...

Очищення підписників одним натисканням
Олександр Косик
Очищення підписників одним натисканням

Соціальні мережі все більше займають користувачів. Особлива увага приділяється Instagram. Цей сервіс для перегляду фо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...