Львівщина – одна із трьох областей-лідерів за темпами підписання декларацій з лікарями

Мешканці Львівщини уклали вже більше 1,2 мільйона декларацій зі сімейними лікарями, що складає 44% від всього населення області. Із таким показником вона увійшла у трійку тих областей України, які найбільш активно впроваджують медичну реформу. Про це сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу у Львові повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Зараз у Львівській області вже є укладено більше 1,2 мільйона декларацій з лікарями, цей показник є поруч із Харківською та Вінницькою областями. І мені дуже приємно, що процес підписання декларацій з лікарями, який розпочався у квітні, вже набув такого високого статусу саме на Львівщині.

Також Львівщина активно включилася у те, щоб підписані декларації були гідним чином оплачені з нашого боку. Адже мова йде не лише про підписання декларацій, а й про укладення договору з Національною службою здоров’я. В першій хвилі було не так багато медичних закладів, які уклали такі договори, але Львівська область надолужила все у другій хвилі», – розповів Олег Петренко.

За його словами, під час першої хвилі договори з Національною службою здоров’я підписали лише 4 медичні заклади на Львівщині. Втім вже під час другої хвилі їхня кількість зросла до 34. І вже з 1 жовтня лікарі таких лікарень та амбулаторій отримають підвищені зарплати. Серед цих 34 закладів 26 – це комунальні, 3 приватні та ще 5 ФОПів.

Як підкреслила директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, поштовхом до підписання угод із Нацслужбою здоров’я стало перетворення обласних медзакладів у комунальні некомерційні підприємства.

«Те, що станом на сьогодні 1,2 мільйона мешканців Львівщини підписали декларації з лікарями, є виявом довіри до нашої сімейної медицини. Ми часто у нашому товаристві часто жартуємо, що це є своєрідними медичними виборами. Бо люди обирають тих лікарів, яким довіряють. У нас вже є багато таких лікарів, які мають більше 2000 підписаних декларацій.

Мене тішить, що не лише Львів та міста обласного значення мають високий відсоток підписання декларацій. Сьогодні з 34 закладів охорони здоров’я комунальної і приватної власності, які підписали договори з Нацслужбою здоров’я, 11 – це клади, що розташовані у Львові. Інші – це міська лікарня міста Славська, Гніздичівська сільська лікарська амбулаторія, Борислав, Самбірський, Жовківський, Кам’янка-Бузький райони», – наголосила Ірина Микичак.

Водночас в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун підкреслила, що система первинної медицини відкриває нові можливості не лише для пацієнтів, але й для медиків.

«Це не лише нові можливості для пацієнтів, але й для лікарів, бо вони зможуть обирати своє місце роботи, як вони будуть співпрацювати з Нацслужбою здоров’я, яка з ними підписує договір. Наша мета – створити сильну інституцію сімейних лікарів, які стануть нашими амбасадорами. Амбасадори того, що держава гарантує список послуг, які надаються на первинній ланці. Сімейні лікарі навчатимуть українців здорового способу життя», – додала Уляна Супрун.

Нагадаємо, що свого лікаря обрав уже кожен третій українець. Щодо Львівщини, то вже більше 40% мешканців підписали декларації з лікарями.

Ті пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних закладах. Для них вартість послуг оплатить Національна служба здоров’я.

Детальніше про те, скільки гроше отримуватимуть поліклініки й амбулаторії Львівщини за своїх пацієнтів, читайте тут.

Як повідомляв Львівський портал, з 2 квітня у межах медреформи в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого проживання чи реєстрації але лише тоді, коли медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.