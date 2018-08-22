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За пацієнтів, які підписують угоди з лікарями приватних медзакладів, платитиме держава, – Супрун

Олена Карп'юк

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Станом на сьогодні, 22 серпня, вже 85 приватних клінік та лікарів-підприємців підписали договори з Національною службою здоров’я України. Хоча в липні їх було всього 12. Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає Львівський портал.

 

Уляна Супрун наголосила, що пацієнти, які підпишуть декларації з лікарями приватних закладів, будуть отримувати повний перелік послуг первинної медичної допомоги, як і в комунальних закладах. Для них вартість послуг оплатить Національна служба здоров’я.

«Співпраця державного і приватного сектору – це красномовний приклад того, що ми спільними зусиллями долаємо минуле та совкові пережитки. Адже вперше додаємо новий елемент в стосунки медзакладів та пацієнтів – конкуренцію. Саме це стає поштовхом для поліпшення якості медичних послуг в усіх українських медзакладах, незалежно від форми власності. А головне – пацієнти мають змогу отримати якісну та безоплатну медичну допомогу якнайближче до свого дому», – зазначила Уляна Супрун.

Із повним переліком перелік приватних клінік та лікарів-підприємців в Україні, які «декомунізують медицину», можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, що свого лікаря обрав уже кожен третій українець. Щодо Львівщини, то вже більше 40% мешканців підписали декларації з лікарями.

Зазначимо, що кампанія «Обери свого лікаря» в Україні стартувала 2 квітня у межах мед реформи. Підписувати декларацію із лікарем може кожен у будь-якому медичному закладі, незалежно від місця свого проживання чи реєстрації але лише тоді, коли він зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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