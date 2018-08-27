Брак протизміїних сироваток. У МОЗ запевняють, що лікувати пацієнтів можна і без них

В Україні, і на Львівщині зокрема, немає достатньої кількості сироваток від укусів змій. Причиною цьому є те, що на кожен із п’яти найпоширеніших видів змій потрібна інша сироватка. Єдиним їхнім виробником є Польща, проте тамтешній виробник не поспішає реєструвати її в Україні. Про це сьогодні, 27 серпня, під час брифінгу у Львові розповіла в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає кореспондент Львівського порталу.

«Ми на 2018 рік передбачили закупівлі сироваток, включно з протизміїною (індійського виробництва, – ред.). Але в нас є проблема, бо в різних частинах України водяться різні види змій, сироватки проти яких не виробляються в дуже багатьох країнах. В основному в Україні є 5 видів найпоширеніших змій. Скажімо, західна Україна і Польща мають одні і ті ж змії, хоча на півдні та сході країни водяться вже зовсім інші змії. І, власне, на кожну із них має бути інша сироватка. Зараз їх нема, і нема насправді вже багато років.

Єдина країна, яка виробляє такі сироватки, – це Польща. Але тамтешній виробник зараз не готовий реєструвати їх в Україні. А якщо вони не є зареєстровані, ми, відповідно, не можемо купувати їх через державну структуру. Дотепер такі сироватки закуплялись через місцеві бюджети, не через державний», – розповіла Уляна Супрун.

Водночас вона підкреслила, що пацієнтів, які постраждали від укусу змій можна успішно вилікувати і без відповідної сироватки. Цим, власне, й займатимуться лікарі, доки сироватки не зможуть закупляти на державному рівні.

«Лікарі будуть лікувати так, як лікували дотепер. Ми маємо дуже успішні протоколи лікування. Нещодавня смерть дитини від укусу змії на Львівщині – це випадок, який стався вперше за багато років. Ми далі будемо спілкуватися з Польщею, будемо просити проводити реєстрацію цих сироваток і пояснювати, що лише тоді зможемо проводити держзакупівлі. А потреба у закупівлі таких сироваток справді є», – наголосила Уляна Супрун.

Водночас директорка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА зазначила, що 4-річній дівчинці, яка нещодавно померла від укусу змії на Сколівщині, медики не вводили наявну сироватку індійського виробництва. А все тому, що вона не є ефективною у лікуванні наслідків укусу саме цього виду змій.

«Дитині не вводили сироватку індійського виробництва, оскільки її покази не відповідають тій змії, яка водиться у нас. Але ми маємо достатньо великий досвід лікування дітей і дорослих із укусами змій, цей протокол є успішний, ним багато років користуються наші лікарі. От в неділю ми теж мали випадок укусу змії, постраждала 12-річна дитина. Сьогодні її вже вивели з реанімації, тобто все вдалося зробити успішно і без сироватки.

Зараз проводиться службове розслідування (стосовно смерті 4-річної дитини, – ред.), медекспертиза ще не завершена, тривають гістологічні дослідження. Коли буде завершена судмедекспертиза, слідчий передасть нам усі матеріали, і ми будемо розглядати на клініко-експертній комісії причини й обставини смерті цієї дитини», – додала Ірина Микичак.

Нагадаємо, 15 серпня прокуратура Львівської області відкрила кримінальну справу за фактом смерті 4-річної дівчинки, яку вкусила змія.

Детальніше про те, як не стати жертвою змій, читайте у матеріалі Львівського порталу: «Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів».