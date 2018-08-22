Людина Медведчука будуватиме у Львові житло

На вул. Круглій, що поруч із вул. Під Голоско, зведуть нову багатоповерхівку із центром розвитку дитини та підземним паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження ТзОВ «Житлово-будівельна корпорація «Сад на Круглій» видав сьогодні, 22 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, житлово-будівельна корпорація «Сад на Круглій» зводитиме нове житло на земельній ділянці площею більше 0,2 га, яка перебуває у приватній власності. Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, категорія – землі житлової та громадської забудови. Також ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової квартирної забудови відповідно до зонінгу Шевченківського району.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 39%, а також встановив, що висота житлового будинку не повинна перевищувати 36 м, що, за приблизними підрахунками Львівського порталу, може сягати до 11-12 поверхів.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Житлово-будівельна корпорація «Сад на Круглій» створили буквально нещодавно – 3 серпня 2018 року. Зареєстрована фірма у Мостиськах.

Власниками житлово-будівельної корпорації «Сад на Круглій» є Ігор та Олена Павлишин. Водночас Ігор Павлишин є засновником Мостиської районної організації Соціал-демократичної партії (об’єднаної). Саму партію утворив Віктор Медведчук, вона активно підтримувала Віктора Януковича під час Помаранчевої революції.

Також Ігор Павлишин є пов’язаний із фірмами, що займаються розведенням великої рогатої худоби та комплексним обслуговуванням об’єктів.

Основний вид діяльності ТзОВ «Житлово-будівельна корпорація «Сад на Круглій» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель. Розмір статутного капіталу становить 10 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, район вул. Під Голоско у Львові зараз активно забудовують житловими будинками.

Нещодавно містобудівну документацію на зведення житла біля Української академії друкарства міськрада Львова видала прокуратурі області. Також поруч, на вул. Малоголосківській, ТзОВ «Імперіал Град» будуватиме ще один житловий комплекс.