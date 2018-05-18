ОСТАННІ НОВИНИ

На Малоголосківській зведуть ще один житловий комплекс

Наталя Дуляба

|

ТзОВ «Імперіал Град» будуватиме на вул. Малоголосківській житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 18 травня, видав виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, новий житловий комплекс ТзОВ «Імперіал Град» зводитиме на п’яти земельних ділянках загальною площею 0,2989 га. Максимально допустимий відсоток їхньої забудови виконком встановив у 35%.

Цільове призначення та вид використання ділянок – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Всі ділянки розташовані у зоні Ж-3 – зона багатоквартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Шевченківського району.

Гранично допустима висота майбутнього житлового комплексу на вул. Малоголосківській не повинна перевищувати 39,5 м. Як зображено на візуалізації, багатоквартирний будинок матиме 11 поверхів.

Зазначимо, відразу поруч із запланованим комплексом на вул. Під Голоском житло будуватиме прокуратура Львівської області.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Імперіал Град» існує з 25 жовтня 2017 року. Його засновником є Андрій Мазур, який є безпосередньо пов’язаний із ТОВ «МС Імперіал», ТОВ «МС-Девелопмент», ТОВ «МС Гарант». А вони, найімовірше, є дочірніми фірмами будівельної компанії «MS», яка вже звела на вул. Малогосківській, 12-Б, 12-В житловий комплекс «Deluxe». Загалом будівельна компанія «MS», збудувала у Львові ще три житлові будинки та будує ще три комплекси.

Основний вид діяльності ТзОВ «Імперіал Град» – організація будівництва будівель. Розмір статутного капіталу становить 5 000 грн.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на вул. Малоголосківській два житлові будинки зводитиме ТзОВ «ДЮК ЛТД».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська
Соломія ГОЛОВІНА
Часто тортики стають єдиним джерелом задоволення людини у житті, - Оксана Скиталінська

Скільки ложечок цукру ви кладете до кави? А яку кількість тістечок з'їдаєте, посьорбуючи чай? Експерти рекомендують сутт...

Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?
Вероніка РОЙ
Львову 762 роки! Як пройшло цьогорічне святкування Дня міста?

Три дні поспіль з 4 по 6 травня Львів святкував свій 762 день народження. День міста цього року був настільки масштабним...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...