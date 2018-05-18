На Малоголосківській зведуть ще один житловий комплекс

ТзОВ «Імперіал Град» будуватиме на вул. Малоголосківській житловий комплекс. Відповідні містобудівні умови та обмеження сьогодні, 18 травня, видав виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, новий житловий комплекс ТзОВ «Імперіал Град» зводитиме на п’яти земельних ділянках загальною площею 0,2989 га. Максимально допустимий відсоток їхньої забудови виконком встановив у 35%.

Цільове призначення та вид використання ділянок – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Всі ділянки розташовані у зоні Ж-3 – зона багатоквартирної житлової забудови відповідно до зонінгу Шевченківського району.

Гранично допустима висота майбутнього житлового комплексу на вул. Малоголосківській не повинна перевищувати 39,5 м. Як зображено на візуалізації, багатоквартирний будинок матиме 11 поверхів.

Зазначимо, відразу поруч із запланованим комплексом на вул. Під Голоском житло будуватиме прокуратура Львівської області.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Імперіал Град» існує з 25 жовтня 2017 року. Його засновником є Андрій Мазур, який є безпосередньо пов’язаний із ТОВ «МС Імперіал», ТОВ «МС-Девелопмент», ТОВ «МС Гарант». А вони, найімовірше, є дочірніми фірмами будівельної компанії «MS», яка вже звела на вул. Малогосківській, 12-Б, 12-В житловий комплекс «Deluxe». Загалом будівельна компанія «MS», збудувала у Львові ще три житлові будинки та будує ще три комплекси.

Основний вид діяльності ТзОВ «Імперіал Град» – організація будівництва будівель. Розмір статутного капіталу становить 5 000 грн.

Як повідомляв Львівський портал раніше, на вул. Малоголосківській два житлові будинки зводитиме ТзОВ «ДЮК ЛТД».