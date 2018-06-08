На вулиці Під Голоском зведуть ще один житловий комплекс

Львівському обласному кооперативному міжгосподарському об’єднанню із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском (навпроти будинку 19). Відповідне рішення сьогодні, 8 червня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у проекті рішення, Львівоблагропромбуд будуватиме житловий комплекс на земельній ділянці площею 0,4500 га, яка розташована неподалік від Української академії друкарства (вул. Під Голоском, 19).

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови.

Максимально допустимий відсоток забудови виконком Львівської міськради встановив на рівні 34,1%.

Майбутні житлові будинки не повинні перевищувати висоту у 35 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу – 10-11 поверхів. Хоча на візуалізації видно, що проект будівництва наразі передбачає 7-8–поверхові будинки.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об’єднання із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» зареєстроване у Львові на просп. В. Чорновола. Конкретний перелік засновників об’єднання не вказаний.

Керівником Львівоблагропромбуду є Роман Галайко. Основний вид діяльності об’єднання вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель.

Розмір статутного капіталу Львівського обласного кооперативного міжгосподарського об’єднання із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» становить понад 920 тисяч гривень.

Зазначимо, район вул. Під Голоско у Львові сьогодні активно забудовують житловими будинками.

Нещодавно містобудівну документацію на зведення житла біля Української академії друкарства міськрада Львова видала прокуратурі області. Також поруч, на вул. Малоголосківській, ТзОВ «Імперіал Град» будуватиме ще один житловий комплекс.