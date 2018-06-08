ОСТАННІ НОВИНИ

На вулиці Під Голоском зведуть ще один житловий комплекс

Наталя Дуляба

|

Львівському обласному кооперативному міжгосподарському об’єднанню із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» затвердили містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво комплексу багатоквартирних житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на вул. Під Голоском (навпроти будинку 19). Відповідне рішення сьогодні, 8 червня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, Львівоблагропромбуд будуватиме житловий комплекс на земельній ділянці площею 0,4500 га, яка розташована неподалік від Української академії друкарства (вул. Під Голоском, 19).

Цільове призначення землі – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка розташована у зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови.

Максимально допустимий відсоток забудови виконком Львівської міськради встановив на рівні 34,1%.

Майбутні житлові будинки не повинні перевищувати висоту у 35 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу – 10-11 поверхів. Хоча на візуалізації видно, що проект будівництва наразі передбачає 7-8–поверхові будинки.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об’єднання із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» зареєстроване у Львові на просп. В. Чорновола. Конкретний перелік засновників об’єднання не вказаний.

Керівником Львівоблагропромбуду є Роман Галайко. Основний вид діяльності об’єднання вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель.

Розмір статутного капіталу Львівського обласного кооперативного міжгосподарського об’єднання із агропромислового будівництва «Львівоблагропромбуд» становить понад 920 тисяч гривень.

Зазначимо, район вул. Під Голоско у Львові сьогодні активно забудовують житловими будинками.

Нещодавно містобудівну документацію на зведення житла біля Української академії друкарства міськрада Львова видала прокуратурі області. Також поруч, на вул. Малоголосківській, ТзОВ «Імперіал Град» будуватиме ще один житловий комплекс.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...