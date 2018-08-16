Синютка шукатиме гроші на вивіз сміття з Дрогобича

Дрогобицька міська рада через брак коштів не спроможна вивезти сміття з території міста, відтак до цього фінансово долучиться Львівська ОДА. Про це Львівському порталу сьогодні, 16 серпня, розповів начальник управління експлуатаційної діяльності у сфері комунального обслуговування Львівської ОДА Тарас Зозуля.

«Сьогодні відбулася зустріч з міським головою Дрогобича, на якій напрацьовували дорожню карту щодо фінансування вивезення твердих побутових відходів. У Дрогобичі зараз, на жаль, для цього не вистачає фінансового ресурсу. На цій зустрічі ми домовилися, що маємо з’ясувати, звідки будемо фінансувати це, і будемо повністю вивозити відходи з Дрогобича», – зазначив Тарас Зозуля.

Де саме візьмуть кошти на вивіз сміття із Дрогобича, який потопає у ньому ще зі зими, наразі невідомо. Втім очищати місто від відходів розпочнуть вже найближчим часом.

За словами Тараса Зозулі, протягом липня Львівська ОДА вже вивезла з Дрогобича близько 2900 тонн сміття.

Зазначимо, цього тижня мер Дрогобича Тарас Кучма також просив голову ОДА Олега Синютку визнати місто зоною екологічного лиха через купи невивезеного сміття.

Тарас Зозуля зауважив, що це звернення обов’язково розгляне обласна комісія ТЕБ і НС, але перед цим потрібно ще визначити, чи «ця ситуація підпадає під надзвичайний стан».

Нагадаємо, 9 лютого мешканці села Брониця перекрили дорогу до Дрогобицького сміттєзвалища, яке знаходиться поблизу цього населеного пункту. Спочатку повідомлялось, що мешканців збурив стан дороги Дрогобич – Самбір, і те, що ділянкою Нижанковичі – Стрий перестав їздити громадський транспорт. Проте маршрутки на цю дорогу, за інформацією Дрогобицької РДА, того ж дня запустили, а мешканці місце протесту не залишили.

Як інформують у мерії, блокада сміттєзвалища, незважаючи на рішення суду про її незаконність, триває до цього часу, відтак у місті склалася критична ситуація з вивезенням та захороненням сміття.

Львівський портал неодноразово писав про те, що Дрогобич потерпає від сміття. Під час прибирання сміття у контейнері виявили труп корови.

Також у Дрогобичі хочуть будувати сміттєпереробний завод.