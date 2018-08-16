На Городоцькій виявили стихійне сміттєзвалище

Вчора, 15 серпня, на вул. Городоцькій, 280 виявили несанкціоноване звалище сміття. Про це повідомили стурбовані львів’яни на Гарячу лінію міста, передає Львівський портал.

Назар Кадикало, який повідомив про купи сміття на вул. Городоцькій, 280, поскаржився також і на нестерпний сморід.

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Своєю чергою адміністратор Гарячої лінії міста пояснив, що за цією адресою ЛКП «Львівспецкомунтранс» облаштувало свою перевантажувальну станцію, оскільки не має зараз куди вивозити відходи.

«На жаль, цими днями полігони, куди вивозило сміття ЛКП «Львівспецкомунтранс», непередбачувано стали недоступними. На цей час керівництво підприємства активно шукає полігон для невідкладного вивезення ТПВ. Найближчим часом накопиченні відходи на Городоцькій (сміттєперевантажувальна станція) будуть ліквідовані, а ділянку додатково продезінфікують», – зазначили на Гарячій лінії міста.

Зазначимо, що до літа 2019 року вивезенням сміття зі Львова займається Львівська ОДА. Відтак Львівський портал намагається зв’язатися з обласною адміністрацією, аби отримати коментар щодо самовільно облаштованого звалища на вул. Городоцькій, 280.

Нагадаємо, із березня у Львові заговорили про купи сміття на вул. Північній. Там перевізник «АВЕ Львів» облаштував свою сміттєперевантажувальну станцію. Мешканці також неодноразово скаржились через це. А нещодавно екологи заговорили про те, що ця станція створює небезпеку повітряному руху в районі злету та посадки літаків в аеропорту ім. Д. Галицького.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, «АВЕ Львів» мало очистити свою перевантажувальну станцію на вул. Північній до кінця липня. Також у Львівській ОДА заявляли, що якщо компанія до кінця липня не очистить свою перевантажувальну станцію, то вона втратить частину ринку своїх послуг. Через бездіяльність «АВЕ Львів» оштрафували.

Також міськрада Львова нещодавно визнала неможливим функціонування перевантажувальної станції «АВЕ Львів» на вул. Північній, адже для її облаштування перевізник самовільно захопив земельну ділянку. Мерія зобов’язала компанію вивезти звідти все сміття до 31 серпня. Вже 1 вересня Муніципальна варта встановить на станції шлагбаум, аби унеможливити повторний завіз відходів.

Фото: Назар Кадикало