Садового просять будувати сміттєпереробний завод біля Грибович

Львівську міську раду та мера Андрія Садового особисто просять зводити сміттєпереробний завод на земельній ділянці відразу поруч із Грибовицьким сміттєзвалищем. Відповідну петицію сьогодні, 13 червня, зареєстрували в Єдиній системі місцевих петицій, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

В електронній петиції Василь Лозовий, який є її автором, просить Львівську міську раду та міського голову Андрія Садового звести сміттєпереробний завод відразу поруч із Грибовицьким сміттєзвалищем, а не на вул. Пластовій, 13. Для цього автор навіть запропонував земельну ділянку, орієнтовною площею 100 га.

Водночас він наголошує, що майбутній завод повинен на 100% переробляти відходи, які до нього надходитимуть, а ті, які не підлягатимуть переробці, слід спалювати і перетворювати в електроенергію.

Також на думку Василя Лозового, кошти, які Львів отримує на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, слід витратити на зведення заводу на згаданій ділянці, який міг би переробити все те сміття, яке назбиралось на Грибовицькому сміттєзвалищі.

«Ви (Львівська міськрада – ред.) повинні були розглянути варіант із тим заводом, і перша ділянка для розгляду мала бути виключно в Грибовичах. Щодо людей, які там проживають, я маю теж свою думку: якщо вони з 1959 року живуть поруч зі звалищем, від якого так смердить, що аж очі ріже, то завод, який викидає в атмосферу мінімум токсичних речовин (а при сучасних таких заводах викиди справді мінімальні), то я думаю, що тим людям нічого не станеться. Крім того в них відкривається перспектива роботи на сучасному заводі, який знаходиться в їхньому селі, відповідно, немає потреби їхати 10 кілометрів до Львова на роботу», – йдеться у тексті петиції.

У петиції автор згадує й про гудронні озера, які розташовані на території Грибовицького сміттєзвалища. Він стверджує, що вони не є перепоною для будівництва сміттєпереробного заводу і пропонує викачати їх у спеціальні бочки та доставити їх власнику – Львівському дослідному нафтомаслозаводу.

«Я особисто вважаю, що більше ніяких вагомих аргументів не може бути, а будувати завод на території міста, наприклад, на вулиці Пластові – це взагалі, вибачте, неадекватно. Тому будьте добрі, візьміться за голову і побудуйте завод там, де вже брудно. І замість того, щоб те сміття закопати, краще його переробіть», – вказано у петиції.

Зазначимо, оскільки електронну петицію зареєстрували сьогодні, під нею встигла підписатись лише одна людина. Для того, щоб міська рада Львова її розглянула, потрібно зібрати 500 підписів.

Як повідомляв Львівський портал, 1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв, що сміттєпереробний завод зведуть через два роки, а завершать рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища – через п’ять років. Саме будівництво заводу планують розпочати ще цього року.

Додамо також, що місцеві жителі виступили категорично проти будівництва заводу на вул. Пластовій, 13, оскільки вважають, що він стане ще однією екологічною катастрофою. Громадських слухань щодо будівництва ще не було, їх можуть провести не раніше, ніж у серпні.

Водночас позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного комплексу.

Наразі розробка проекту сміттєпереробного заводу затягується. І зважаючи на те, що влітку 2019 Львівська ОДА втратить свої повноваження на вивіз сміття, а місто найімовірніше не встигне звести цей завод, Львівська міськрада планує звозити відходи на перевантажувальну станцію.

Детальніше про те ситуацію із Грибовицьким сміттєзвалищем, а також про те, що там відбувається протягом останніх двох років, читайте у матеріалі «Два роки безкарності».