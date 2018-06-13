На Грибовицькому сміттєзвалищі облаштовують свердловини з дегазації

На полігоні твердих побутових відходів у селі Великі Грибовичі проводяться роботи з облаштування 15 пілотних свердловин для визначення кількісних і якісних характеристики біогазу та динаміки його утворення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, роботи проводить підрядна організація ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНГАЗ» на підставі договору, укладеного з ЛКП «Збиранка» за результатами тендеру. На основі отриманих результатів будуть напрацьовані пропозицій як використовувати біогаз — для виробництва теплової або електричної енергії, або спалювати, якщо біогазу виявиться небагато. Отримані пропозиції будуть закладені в комплексний проект з рекультивації полігону.

«На полігоні в с. Великі Грибовичі проводяться роботи по бурінню 15 моніторингових свердловин, глибиною до 20−25 метрів, діаметром 600 мм. Роботи проводить підрядна організація ТОВ «Науково-виробнича фірма «ІНГАЗ» на підставі договору, укладеного з ЛКП «Збиранка» за результатами тендеру. На основі отриманих результатів зможемо визначити, що роботи з біогазом. Державними будівельними нормами (ДБН) передбачено два можливі варіанти використання біогазу: енергетичний — виробництво теплової або електричної енергії, або спалювання, якщо цього біогазу є небагато. За рекомендаціями французької компанії «Egis», проводяться роботи по бурінню свердловин, після чого буде здійснено відбір біогазу і проведення моніторингу на предмет кількісних і якісних характеристик», — розповів в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало.

Нагадаємо, оголошення тендеру на коригування проектної документації з рекультивації полігону в с. Великі Грибовичі відбулося 27 квітня 2018 року на сайті електронних закупівель Prozorro. За результатами аукціону, який відбувся 15 травня, потенційним переможцем визначено ТОВ «Діпрокомунбуд», м. Харків. 21 травня на сайті Prozorro було повідомлено, що ТОВ «Діпрокомунбуд» стало офіційним переможцем тендеру.

Раніше Львівський портал повідомляв, що за офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Також відомо, що 1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Водночас, Європейське екологічне бюро не підтримує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові у такому вигляді, як це заплановано. Відтак Генсекретар Європейського екологічного бюро Джеремі Вейтс висловив подив із приводу того, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає кошти на будівництво такого заводу у Львові.

Розробка проекту сміттєпереробного заводу, який хочуть збудувати на вул. Пластовій, 13, затягнулася. І зважаючи на те, що влітку 2019 Львівська ОДА втратить свої повноваження на вивіз сміття, а завод зможуть запустити лише наприкінці 2020 року то Львівська міськрада планує звозити відходи на перевантажувальну станцію.

Як відомо від моменту трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі минуло два роки безкарності.