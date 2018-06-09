Сміттєпереробний завод у Львові запрацює в 2021 році? ЄБРР оголосив про початок тендерних процедур

На сайті ЄБРР розміщено оголошення про початок тендерних процедур щодо будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів у Львові. За оптимістичними прогнозами сміттєпереробний завод зможе запрацювати не раніше кінця 2020 року – початку 2021 року, коли сплине обумовлений термін будівництва. Про це йдеться на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними від ЄБРР, львівське комунальне підприємство «Зелене місто» планує залучити частину коштів позики від Європейського банку реконструкції та розвитку, позику від Чистого Фонду технологій (CTF) та грант від Партнерства з енергоефективності та довкілля Східної Європи (E5P) до проекту «Тверді відходи у Львові».

«Зелене Місто» має намір попередньо кваліфікувати фірми та консорціуми для участі в тендері, які фінансуються з частини надходжень від позик та гранту, для будівництва першого етапу муніципальних установок з механічного та біологічного очищення твердих побутових відходів у Львові.

Контракт включає проектування, виконання, завершення, випробування, попереднє введення в експлуатацію, розробку технологічних процедур, забезпечення гарантованого рівня функціональних гарантій, експлуатацію та технічне обслуговування протягом випробувального періоду та виправлення несправностей, якщо такі виникнуть.

«Час завершення роботи об’єкта становить 24 місяці, період випробувальної операції – 12 місяців, а період сповіщення про дефекти – ще 12 місяців», – йдеться у повідомленні ЄБРР.

Прекваліфікація та проведення тендерів на контракти, що фінансуються з доходів від позик ЄБРР та КТФ, а також грантів E5P, відкриті для компаній з будь-якої країни.

Кваліфікаційні документи будуть надаватися в електронному вигляді безкоштовно після запиту на адресу zelene.misto@lvivcity.gov.ua.

Документація з попереднього кваліфікації повинна бути належним чином заповнена та доставлена до 17:00 години, 09 липня 2018 року. Документи, отримані пізніше, можуть бути відхилені та повернені невідкритими.

Водночас, як повідомили у прес-службі ЛМР, очікується, що переможця тендеру на будівництво заводу буде визначено в жовтні 2018 року, а отже процес будівництва триватиме щонайменше до жовтня 2020 року. Ще один рік після цього сміттєпереробний завод має працювати у тестовому режимі.

Також ЛКП «Зелене місто» опублікувало на сайті мерії основні вимоги до майбутнього забудовника сміттєпереробного заводу у Львові:

аплікант має середній річний оборот за останні 3 роки не менше 38,0 млн. євро

аплікант має щонайменше 2 успішно реалізовані контракти, які за своєю природою і комплексністю відповідають предмету цього тендеру. Такі контракти мають бути реалізовані за останні 7 років та на суму не менше 11,0 млн. євро кожний

підтверджений досвід у проектуванні, постачанні обладнання та будівництві аналогічних комплексів за останні 10 років

підтверджений факт успішної експлуатації аналогічного комплексу, побудованого аплікантом, як генеральним підрядником як мінімум протягом 2-х років після завершення гарантійного періоду

підтвердження наявності необхідного інженерного персоналу та технологічного обладнання.

«Датою завершення прийомки документів аплікантів визначено 9 липня 2018 року. В серпні має завершитися процедура прекваліфікації та розпочатися основна частина тендеру. Очікується, що переможця тендеру на будівництво заводу буде визначено в жовтні цього року», – йдеться у повідомленні.

Раніше Львівський портал повідомляв, що1 червня у Києві підписали угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Водночас, Європейське екологічне бюро не підтримує будівництво сміттєпереробного заводу у Львові у такому вигляді, як це заплановано. Відтак Генсекретар Європейського екологічного бюро Джеремі Вейтс висловив подив із приводу того, що Європейський банк реконструкції і розвитку дає кошти на будівництво такого заводу у Львові.

Розробка проекту сміттєпереробного заводу, який хочуть збудувати на вул. Пластовій, 13, затягнулася. І зважаючи на те, що влітку 2019 Львівська ОДА втратить свої повноваження на вивіз сміття, а завод зможуть запустити лише наприкінці 2020 року то Львівська міськрада планує звозити відходи на перевантажувальну станцію.

Як відомо від моменту трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі минуло два роки безкарності.