Як на Львівщині ремонтують дорогу Стриганка – Старий Добротвір

Сьогодні, 8 червня, на автомобільній дорозі С140830 Стриганка – Старий Добротвір, що у Кам’янка-Бузькому районі, тривають ремонтні роботи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Підрядна організація ТзОВ «ШРБУ-65» облаштувала основу зі щебенево-піщаної суміші, зараз триває влаштування вирівнюючого шару.

Зазначимо, що ремонт дороги Стриганка – Старий Добротвір здійснюються за кошти обласного бюджету, а також за кошти, що передбачені на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення із Державного дорожнього фонду.

Нагадаємо, нещодавно голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин поскаржився на брак коштів для ремонту доріг.

Раніше Львівський портал повідомляв, що дороги на Львівщині є найдорожчі в Україні і при цьому мають найменший гарантійний термін експлуатації. Нещодавно Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані дороги.

Окрім того стало відомо, що непрозорість проведення тендерів на виконання дорожніх робіт призводить до того, що державні кошти «розпилюють» між собою три монополісти, які фактично займаються перекачуванням мільярдів бюджетних грошей.