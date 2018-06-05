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Гичку офіційно звільнили з посади голови медичної комісії Львівської облради

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 5 червня, депутати Львівської обласної ради підтримали зняття кандидатури Михайла Гички з посади голови постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту. «За» проголосували 46 обласних обранців, про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Зазначимо, Михайла Гичку під час минулої сесії Львівської облради, яка відбулася 15 травня, офіційно призначили гендиректором Львівської обласної клінічної лікарні. Тоді ж він написав заяву на звільнення з посади голови профільної медичної комісії облради. Сьогодні депутати цю заяву погодили.

Натомість хто очолить постійну депутатську комісію з питань медицини, наразі невідомо.

Нагадаємо, 16 квітня цього року комісія з визначення директора Львівської обласної клінічної лікарні рекомендувала на посаду очільника медзакладу діючого керівника Михайла Гичку. За його кандидатуру проголосували 8 членів комісії.

Додамо, що Михайло Гичка є сватом народного депутата України від БПП Богдана Дубневича: його син Назарій Гичка одружений на доньці одіозного львівського бізнесмена і торік він посів друге місце у списку найбагатших медиків України.

Фото: ЛОР

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