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На Стрийській збудують гуртожиток для УКУ

Соломія Головіна

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Український католицький університет отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво студентського гуртожитку на вул. Стрийській, 29. Відповідне рішення сьогодні, 1 червня, прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Площа ділянки, де будуть будувати гуртожиток, – 3,9578 га. Гранично допустима висотність – не вище 20,50 м.

Отож, УКУ має отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проектованого об’єкта; розробити у спеціалізованій проектній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проект та провести його експертизу згідно з законодавством України;  звернутися в Інспекцію ДБК у м. Львові для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

Як повідомляв Львівський портал, Львівський національний університет імені Івана Франка зводитиме студентський гуртожиток на вул. Пасічній, 62.

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