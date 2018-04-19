У Львові погодили кредит на рекультивацію Грибович і зведення сміттєперобного заводу

Депутати Львівської міської ради погодили умови кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту поводження з твердими побутовими відходами у Львові. «За» відповідне рішення сьогодні, 19 квітня, проголосували 38 депутатів, про це передає кореспондент Львівського порталу.

ЛКП «Зелене місто» отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР, терміном на 13 років – до 2031 року. Також три роки, з 2018 до 2021 року, триватиме пільговий період кредитування. За отримані кредитні кошти планують провести рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища, а також збудувати сміттєпереробний завод на вул. Пластовій, 13. Водночас під час обговорення питання депутати зауважували, що перед тим, як починати переговори з ЄБРР щодо кредиту, потрібно мати розроблений проект заводу, а також радитись із депутатським корпусом, і зі самими мешканцями, які сьогодні виступають категорично проти такого будівництва. Відтак депутати наголошували, що не голосуватимуть за питання щодо кредитних коштів від ЄБРР.

Міський голова Львова Андрій Садовий у свою чергу заявив, що починати проектування сміттєпереробного заводу можна лише після того, як місто отримає 25 млн євро кредиту від ЄБРР.

«Щоб мати ці кошти, потрібно пройти дуже складну процедуру. Лише пройшовши її та отримавши ці кошти, можна почати проектування. Так, сьогодні такого проекту нема (проекту сміттєпереробного заводу, – ред.) А як вже будемо мати цей проект, подамо на держекспертизу, тоді проводитимемо громадські слухання. Все має йти по порядку, така процедура. Більше того, Європейський банк фінансує виключно екологічні проекти. Покажіть мені хоч один неокологічний проект, який збудували за кошти Європейського банку. А такого просто немає», – зауважив Андрій Садовий.

Зазначимо, сьогодні під стінами Львівської міської ради із акцією протесту зібрались мешканці мікрорайону Знесіння, Кривчиць, Личаківського району та прилеглих до Львова сіл. Вони вимагали не допустити будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13, оскільки вважають, що він стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного заводу.

Нагадаємо, у липні 2017 року Львівська міськрада підписала з ЄБРР угоду про намір щодо підготовки кредитного фінансування з метою реалізації інвестиційного проекту модернізації інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами, включаючи збір відходів, переробку, утилізацію та рекультивацію полігону в с. Грибовичі в об’ємі першочергових заходів.