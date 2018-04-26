Пенсіонери не підпадають під монетизацію пільг на проїзд, - Велійка

Згідно із «монетизаційною» постановою Кабміну, пенсіонерам за віком не компенсовуватимуть вартість проїзду у маршрутках. Про це сьогодні, 26 квітня, під час прес-конференції заявив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, передає кореспондент Львівського порталу.

«Залишаються ті категорії, яким право пільгового проїзду надано законами. Це орієнтовно 24 категорії. Поза межами монетизації залишається найбільш чисельна категорія людей – пенсіонери за віком», – пояснив він.

Іван Велійка також нагадав, що у Львові з 20 січня приватні перевізники запровадили платний проїзд для пенсіонерів.

«Якщо поглянемо у постанову № 197, то уряд нею підтвердив, що є категорії громадян, яким така пільга законом не затверджена і тому вони не мають права на монетизацію…», – наголосив Іван Велійка.

Нагадаємо, 14 березня Кабмін прийняв постанову №197 «Деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах». Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Монетизація пільг: реальний порятунок чи чергова мильна бульбашка?».