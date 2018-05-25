У Львові відкрили фестиваль «Інноваційна весна»

Сьогодні, 25 травня, на території Tech StartUp School відбулося відкриття науково-технологічної виставки «Інноваційна весна». Родзинкою події був зірковий гість – Михайло Хома, відомий як фронтмен гурту DZIDZIO. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.
На фестивалі науковці представляли свої роботи у 7 різних сферах: енергоефективність, будівництво доріг, культурний менеджмент, поводження з твердими побутовими відходами, ліфтове господарство, діловий туризм та просто туризм.
Розпочали фестиваль змаганням електричними машинками, у якому, для початку, взяли участь четверо запрошених гостей. Організатори пообіцяли, що в таких перегонах зможуть бути задіяні й інші учасники події.
«Вже біля року я не був так приємно здивований – гарно і непередбачувано. Мені приємно, що саме у Львові виникають такі новинки. Все починається з маленької ідеї, а потім переростає у велику, велику справу» – поділився Михайло Хома.
Основною метою фестивалю є показати цікаву та креативну науку, ознайомити із стартапами, проектами і технологічними розробками, які уже існують у Львові. Також організатори хочуть залучити якомога більшу кількість людей, тому відвідувачам пропонують бути на рівні з винахідниками. Було зазначено, що подібні фестивалі є чудовою можливістю знайти роботодавців, а також познайомитися з новими друзями.
Фестиваль триватиме два дні: 25 та 26 травня. Програма буде наповнена лекціями, майстер-класами, презентаціями. Головний акцент організатори спрямовують на науково-технологічну виставку. Також тут діятиме корфбольний майданчик, представництво якого є лише у Львові.
Програма
Інноваційна весна 2018. Субота, 26 травня
10.00 — 20.00 год. — територія
Науково-технологічна виставка на території
Tech StartUp School (вул. Колесси, 2)
10.00 — 15:00 год. — 203 ауд.
Конкурс-виставка МАН
10.30 — 11.30 год. — OpenSpace 303
Ранкова кава з Олегом Березюком «З чого починаються інновації?»
11.30 — 12.00 год. — 103 ауд.
Михайло Комарницький
директор видавництва «Літопис»
«Навіщо читати науково-популярну літературу?»
12.00 — 19.00 год. — територія Tech StartUp School
Майстер-клас з корфболу від Ukraine Korfball team
12.00 — 12.30 год. — 103 ауд.
Майстер-клас Яніки Мерило «Як знайти інвестора на інноваційний проект?»
12.30 — 13.00 год. — 103 ауд.
Майстер-клас Гелени Пайонкевич, директора юридичного департаменту Львівської міської ради
13.00 — 15.00 год. — 301 ауд.
Pitching startup-ів
Спеціалізація: Мейкерство. Екотехнологія
13.00 — 14.00 год. — 103 ауд.
Майстер-клас Андрія Табачина «Як 3d друк, vr/ar, iot, робототехніка, інтерактивні панелі та персональні планшети змінюють освіту вже сьогодні»
14.00 — 15.00 год. — 103 ауд.
Майстер-клас Анни Величко для вчителів з Minecraft: Education Edition: використання у школах в різних країнах світу
15.00 — 16.00 год. — 301 ауд.
Майстер-клас Павла Шеремети «Блакитно-океанний прорив»
15.00 — 20.00 год.
VR-реальність в 203 ауд
16.00 — 18.00 год. — 301 ауд.
NovaTalking (мотивуючі виступи)
Юні винахідники
16.00 — 16.15 год. — Софія Петришин, 17 років, переможниця Intel ISEF Україна та фіналістка ICYS-2018
16.15 — 16.30 год. — Соломія Леньо, 16 років, учениця 11 класу ЛНВК «Школа І ступеня — гімназія», кандидат МАН України
16.30 — 16.45 год. — Анастасія Венчковська, 16 років, учениця Львівського технологічного ліцею
16.45 — 17.00 год. — Ірина Ховряк, 18 років, Хаверфорд Колледж, Пенсильванія,
17.00 — 17.15 год. — Дмитро Лопушанський, 15 років, школа № 8, FrontEnd- та BackEnd-розробник.
17.15 — 18.00 год. — панельна дискусія з юними винахідниками
18.00 — 18.30 год. — 103 ауд.
Воркшоп Тетяни Васильківської, Голови Правління Всеукраїнського Братства Бджолярів України, «Інновації у бджільництві — для збереження здоров’я людини та збереження природного середовища»
18.30 — 19.00 год. — 103 ауд.
Майстер-клас Олександра Коробова, керівника Музею історії фотографії у Львові, «Історія Львова у фотографіях»
19.00 — 20.00 год. — 203 ауд.
Лекція від Ігора Колесника на тему «Ненайгірше майбутнє у науковій фантастиці»
20.00 — 21.00 год. — територія або openspace
Воркшоп зі створення візуальних образів на тему «Мистецтво у майбутньому» та перегляд фільму з наукової фантастики.
Юлія Бойчук