У Львові відкрили фестиваль «Інноваційна весна»

Сьогодні, 25 травня, на території Tech StartUp School відбулося відкриття науково-технологічної виставки «Інноваційна весна». Родзинкою події був зірковий гість – Михайло Хома, відомий як фронтмен гурту DZIDZIO. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

На фестивалі науковці представляли свої роботи у 7 різних сферах: енергоефективність, будівництво доріг, культурний менеджмент, поводження з твердими побутовими відходами, ліфтове господарство, діловий туризм та просто туризм.

Розпочали фестиваль змаганням електричними машинками, у якому, для початку, взяли участь четверо запрошених гостей. Організатори пообіцяли, що в таких перегонах зможуть бути задіяні й інші учасники події.

«Вже біля року я не був так приємно здивований – гарно і непередбачувано. Мені приємно, що саме у Львові виникають такі новинки. Все починається з маленької ідеї, а потім переростає у велику, велику справу» – поділився Михайло Хома.

Основною метою фестивалю є показати цікаву та креативну науку, ознайомити із стартапами, проектами і технологічними розробками, які уже існують у Львові. Також організатори хочуть залучити якомога більшу кількість людей, тому відвідувачам пропонують бути на рівні з винахідниками. Було зазначено, що подібні фестивалі є чудовою можливістю знайти роботодавців, а також познайомитися з новими друзями.

Фестиваль триватиме два дні: 25 та 26 травня. Програма буде наповнена лекціями, майстер-класами, презентаціями. Головний акцент організатори спрямовують на науково-технологічну виставку. Також тут діятиме корфбольний майданчик, представництво якого є лише у Львові.

Програма

Інноваційна весна 2018. Субота, 26 травня

10.00 — 20.00 год. — територія

Науково-технологічна виставка на території

Tech StartUp School (вул. Колесси, 2)

10.00 — 15:00 год. — 203 ауд.

Конкурс-виставка МАН

10.30 — 11.30 год. — OpenSpace 303

Ранкова кава з Олегом Березюком «З чого починаються інновації?»

11.30 — 12.00 год. — 103 ауд.

Михайло Комарницький

директор видавництва «Літопис»

«Навіщо читати науково-популярну літературу?»

12.00 — 19.00 год. — територія Tech StartUp School

Майстер-клас з корфболу від Ukraine Korfball team

12.00 — 12.30 год. — 103 ауд.

Майстер-клас Яніки Мерило «Як знайти інвестора на інноваційний проект?»

12.30 — 13.00 год. — 103 ауд.

Майстер-клас Гелени Пайонкевич, директора юридичного департаменту Львівської міської ради

13.00 — 15.00 год. — 301 ауд.

Pitching startup-ів

Спеціалізація: Мейкерство. Екотехнологія

13.00 — 14.00 год. — 103 ауд.

Майстер-клас Андрія Табачина «Як 3d друк, vr/ar, iot, робототехніка, інтерактивні панелі та персональні планшети змінюють освіту вже сьогодні»

14.00 — 15.00 год. — 103 ауд.

Майстер-клас Анни Величко для вчителів з Minecraft: Education Edition: використання у школах в різних країнах світу

15.00 — 16.00 год. — 301 ауд.

Майстер-клас Павла Шеремети «Блакитно-океанний прорив»

15.00 — 20.00 год.

VR-реальність в 203 ауд

16.00 — 18.00 год. — 301 ауд.

NovaTalking (мотивуючі виступи)

Юні винахідники

16.00 — 16.15 год. — Софія Петришин, 17 років, переможниця Intel ISEF Україна та фіналістка ICYS-2018

16.15 — 16.30 год. — Соломія Леньо, 16 років, учениця 11 класу ЛНВК «Школа І ступеня — гімназія», кандидат МАН України

16.30 — 16.45 год. — Анастасія Венчковська, 16 років, учениця Львівського технологічного ліцею

16.45 — 17.00 год. — Ірина Ховряк, 18 років, Хаверфорд Колледж, Пенсильванія,

17.00 — 17.15 год. — Дмитро Лопушанський, 15 років, школа № 8, FrontEnd- та BackEnd-розробник.

17.15 — 18.00 год. — панельна дискусія з юними винахідниками

18.00 — 18.30 год. — 103 ауд.

Воркшоп Тетяни Васильківської, Голови Правління Всеукраїнського Братства Бджолярів України, «Інновації у бджільництві — для збереження здоров’я людини та збереження природного середовища»

18.30 — 19.00 год. — 103 ауд.

Майстер-клас Олександра Коробова, керівника Музею історії фотографії у Львові, «Історія Львова у фотографіях»

19.00 — 20.00 год. — 203 ауд.

Лекція від Ігора Колесника на тему «Ненайгірше майбутнє у науковій фантастиці»

20.00 — 21.00 год. — територія або openspace

Воркшоп зі створення візуальних образів на тему «Мистецтво у майбутньому» та перегляд фільму з наукової фантастики.