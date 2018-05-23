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Найнижчі зарплати у області в Турківському та Мостиському районах

Дарина Смеречанська

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Станом на травень у Львівській області зафіксовано 7237 вільних робочих місць. У середньому  на одну вакансію в області припадає 2 особи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського обласного центру зайнятості.

 

Так, протягом чотирьох місяців на Львівщині соціальні послуги у сфері зайнятості отримували 24,7 тис. безробітних, що на 5,4 тис. менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Із них 10,2 тис. мешканців області набули статус безробітного у поточному році (торік – 12,8 тис.). Працедавці у січні-квітні п. р. задекларували 27,5 тис. вакансій, тобто на 0,7 тис. більше, ніж упродовж перших чотирьох місяців 2017 року.

«Серед вільних місць праці, про які заявили підприємства, 13,5% становили варіанти працевлаштування з мінімальною зарплатою (торік – 27,3%), 74,7% – винагорода за працю коливалася від мінімального розміру до середнього в області (у 2017 році – 67,7%), лише у 11,8% вакансій вказаний заробіток, вищий за середньообласний показник (у 2017 році – 5,0%)», – повідомив директор Львівського ОЦЗ Василь Барилюк.

За його словами, середній розмір заробітної плати, зазначений у вакансіях станом на 01.05.2018 року, становив 5389,9 грн. Найбільш оплачувану роботу можна знайти у Золочівському (6071,5 грн) та Бродівському (5870,2 грн) районах, а також у місті Львові (5656,6 грн). Найменші зарплатні пропозиції – на Турківщині (3839,2 грн) та Мостищині (3896,1 грн).

У перші дні травня незаповненими на Львівщині залишалися 7237 місць праці, у т. ч. 5491 – для представників робітничих професій (75,9%), на які претендували 14,5 тис. безробітних. Відтак у середньому за одну вакансію в області конкурували 2 особи (станом на 01.05.2017 року було 4). Серед безробітних 58,6% складали жінки, 38,7% – молодь віком до 35 років, 40,7% –жителі сільських поселень.

У січні-квітні ц. р. за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 16,2 тис. осіб, у т. ч. 4,5 тис. зареєстрованих безробітних, 1,7 тис. осіб залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру, 3,2 тис. охоплено професійним навчанням. Одноразову виплату допомоги з безробіття для започаткування власного бізнесу отримала 51 особа, 101 працедавець скористався механізмом надання компенсацій зі сплати єдиного соціального внеску, забезпечивши новоствореними місцями праці 204 безробітних.

В області триває пілотний проект «Рука допомоги», завдяки якому з початку цього року до когорти початкуючих бізнесменів долучилися 52 члени малозабезпечених родин і вимушених переселенців. Із них 23 особи за кошти програми, а це – 70 тис. гривень, уже закупили необхідне для започаткування власної справи обладнання. У травні комісія розглянула перший бізнес-план учасника експерименту – суб’єкта господарської діяльності з Новояворівська, власника піцерії «Андреано», який забезпечить роботою двох осіб з числа малозабезпечених краян, а за донорські кошти, що надаються у вигляді безвідсоткового кредиту на поворотній основі, розширить межі ведення бізнесу.

 

 

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