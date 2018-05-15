Виступ Козловського у Москві – це ганьба і запроданство, – звернення ЛОР до Порошенка

Львівська облрада сьогодні, 15 травня, під час сесійного засідання прийняла звернення до президента щодо позбавлення співака Віталія Козловського почесного звання «Заслужений артист України». Про це з сесійної зали повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зауважимо, що Заслужений артист України Віталій Козловський виступив 9 травня на концерті у столиці країни-агресора – Москві.

«Вважаємо це не лише величезною ганьбою та запроданством, але й наругою над пам’яттю тих загиблих воїнів, які віддали своє життя за територіальну цілісність держави в російсько-українській війні, що й досі триває на сході. Переконані, що така аморальна особа не може мати статус Заслуженого артиста України, адже Віталію Козловському указом Президента України від 16 січня 2009 року було присвоєно це звання «за вагомий особистий внесок у справу консолідації українського суспільства, розбудову демократичної соціальної і правової держави», – мовиться у зверненні депутатів.

Відтак обласні обранці закликають Петра Порошенка позбавити Віталія Козловського цього почесного звання, а також відібрати його в інших народних та заслужених артистів, які в час російсько-української війни гастролювали чи гастролюють в Росії або в інший спосіб підтримують зв’язки з країно-агресором.

Як відомо, Віталій Козловський виступив у Москві на концерті, присвяченому 9 травня. Після цього скасувалийого виступ, який мав відбутися 18 травня у львівському нічному клубі «Галерея Лицарів». Сам Козловський пояснив чому виступ у Москві.

Раніше ж Віталій похвалився спільною фотографією зі скандальною сепаратисткою, колишнім мером Слов’янська Нелею Штепою.