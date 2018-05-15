Депутати Львівщини вимагатимуть позбавити Козловського звання «Заслужений артист України»

Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 15 травня, під час сесійного засідання голосуватимуть за звернення до Президента України щодо позбавлення співака Віталія Козловського звання «Заслужений артист України». Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

Під час формування порядку денного депутат Мирослава Бабінська запропонувала внести звернення до Президента щодо позбавлення Віталія Козловського, який виступив у Москві на концерті до 9 травня, почесного звання «Заслужений артист України».

Депутати прийняли пропозицію і голосуватимуть за це звернення наприкінці пленарного засідання.

Як відомо, Віталій Козловський виступив у Москві на концерті, присвяченому 9 травня. Після цього скасували його виступ, який мав відбутися 18 травня у львівському нічному клубі «Галерея Лицарів». Сам Козловський пояснив чому виступ у Москві.

Раніше ж Віталій похвалився спільною фотографією зі скандальною сепаратисткою, колишнім мером Слов’янська Нелею Штепою.