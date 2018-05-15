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Депутати Львівщини вимагатимуть позбавити Козловського звання «Заслужений артист України»

Соломія Головіна

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Депутати Львівської обласної ради сьогодні, 15 травня, під час сесійного засідання голосуватимуть за звернення до Президента України щодо позбавлення співака Віталія Козловського звання «Заслужений артист України». Про це з сесійної зали передає кореспондент Львівського порталу.

 

Під час формування порядку денного депутат Мирослава Бабінська запропонувала внести звернення до Президента щодо позбавлення Віталія Козловського, який виступив у Москві на концерті  до 9 травня, почесного звання «Заслужений артист України».

Депутати прийняли пропозицію і голосуватимуть за це звернення наприкінці пленарного засідання.

Як відомо, Віталій Козловський виступив у Москві на концерті, присвяченому 9 травня. Після цього скасували його виступ, який мав відбутися 18 травня у львівському нічному клубі «Галерея Лицарів». Сам Козловський пояснив чому виступ у Москві.

Раніше ж Віталій похвалився спільною фотографією зі скандальною сепаратисткою, колишнім мером Слов’янська Нелею Штепою.

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