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Львівщина попрощалася з 21-річним військовим, який загинув на Донбасі

Вероніка Рой

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Сьогодні, 10 травня, Львівщина попрощалась із загиблим у зоні Операції об’єднаних сил 21-річним військовим Іваном Сперелупом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Чин похорону старшого солдата 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила відбувся у місті Ходорові.

Нагадаємо, що Іван Сперелуп загинув 6 травня під час виконання бойового завдання на Сході України у районі населеного пункту Новоселівка. Механізований патруль, до складу якого він входив, потрапив у засідку і підірвався на невідомому вибуховому пристрої. На військовій службі перебував з листопада 2016 року.

Також Львівський портал повідомляв, що на території Ходорівської ОТГ оголосили чотириденну жалобу за загиблим на Донбасі 21-річним бійцем.

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