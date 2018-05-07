На Донбасі у засідку потрапили бійці 24 бригади: один воїн загинув, двох – поранено

На Донбасі вчора, 6 травня, потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону. В результаті один боєць загинув, двох – поранено. Про це повідомляється на Facebook-сторінці 24 ОМБр імені короля Данила, передає Львівський портал.

Як інформується, вчора під час патрулювання району оборони потрапила у засідку група військовослужбовців механізованого батальйону, що діє на Горлівському напрямку. На маршруті патруля був встановлений невідомий вибуховий пристрій.

Від підриву якого один військовослужбовець загинув, двох поранено. На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, по якій бойовиками ДРГ було відкрито вогонь. Після короткого вогневого зіткнення, резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено.

Як поінформували у Львівській ОДА, під час цієї засідки загинув воїн зі Львівщини Іван Сперелуп, 1996 року народження. Детальніше про похорон Героя повідомлять згодом.