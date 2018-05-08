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На території Ходорівської ОТГ оголосили чотириденну жалобу за загиблим на Донбасі 21-річним бійцем

Юлія Шпак

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У зв’язку із загибеллю 6 травня 2018 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності і суверенітету України на Донеччині старшого солдата 24-ї окремої механізованої бригади Сперелупа Івана Вікторовича,14.08.1996 року народження, мешканця м. Ходорів, на території Ходорівської об’єднаної територіальної громади оголосили Дні жалоби . Про це повідомили на сайті Ходорівської ОТГ.

 

Так, Дні жалоби оголошено з 7 по 10 травня. Як зазначається у Дні жалоби у цій ОТГ приспустили Державний прапор України із траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, обмежили проведення розважально-концертних заходів та заборонили звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті, вуличного мовлення.

Фото: сайт Ходорівської ОТГ

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