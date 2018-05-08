Де у Львівській області розташовані екостежки?

На сьогодні у Львівській області діє приблизно 20 екостежок, які розташовані на території національних парків. Про це сьогодні, 8 травня, під час прес-конференції розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

За її словами, екостежки розташовані на території Сколівського, Яворівського та Надсянського Національних природніх парків.

«Загалом на території Яворівського парку розміщено сім екостежок, у Сколівських Бескидах – п’ять. Також ми працюємо над пошуком локацій, де можна подивитися та відвідати території, де живуть звірі, де є цвітіння рослин, безпосередньо в квітні та на початку травня – це долина диких тюльпанів, долина барвінку у Сокальському районі, долина диких орхідей на території Надсянського Національного природнього парку. Тому ми зараз створюємо інтерактивну карту з такими локаціями і вже у найближчому майбутньому будемо презентувати», – зазначила вона.

Також Наталя Табака розповіла, що управління туризму та курортів Львівської ОДА зараз працює над гастро-локаціями.

« Мова йде фермерські господарства, які є відкриті для туристів. Це будуть смачні та приємні мандри з моментами знайомства зі свійськими тваринами». – додала вона.

Нагадаємо, Львівський портал раніше повідомляв, що на сьогодні в області діє 122 пікнік-локацій, які можна відшукати на інтерактивній карті.