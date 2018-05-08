Куди можна поїхати на пікнік у Львівській області: перелік локацій

Із початком весняно-літнього туристично-відпочинкового сезону управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації закликає відпочивальників влаштовувати пікніки лише у обладнаних для цього місцях. Зокрема, на сьогодні в області діє 122 пікнік-локацій, які можна відшукати на інтерактивній карті. Про це сьогодні, 8 травня, під час брифінгу розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака, передає кореспондент Львівського порталу.

За її словами, усі локації для пікніків обладнані навісами, столами, альтанками, смітниками, місцем для розведення вогнища тощо.

«Ми пропонуємо для усіх шанувальників відпочинку на природі пікнік-локації, які облаштовані відповідною інфраструктурою безпечного для природи часу проведення з друзями та родиною. На території Львівщини є 122 такі локації, вони відзначенні на інтерактивній карті. Усі локації розміщені на території лісових господарств та вздовж основних доріг», – зазначила вона.

Також начальниця закликала усіх відпочивальників розводити вогнища лише у тих місцях, де для цього є відповідне обладнання та облаштована територія.

«Зараз ми маємо дуже багато пожеж сухо трави, тому просимо усіх відпочивальників, якщо ви помітили недобросовісну поведінку інших осіб, звертатися за телефоном «112», аби ваш відпочинок був приємним і безпечним. Окрім цього, просимо після відпочинку не залишати сміття», – додала Наталя Табака.

Варто додати, що інтерактивна карта пікнік-локацій дозволяє дізнатися не лише місце, де можна провести гарно час, а й побачити саме місце та прочитати опис. В описі йде мова про кількість альтанок та про те. чим обладнане те чи інше місце відпочинку.

Фото: знімок екрану