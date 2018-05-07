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Організатором нападу на «кіборга» у центрі Києва є громадянин РФ. Опубліковано фото затриманих нападників

Омелян Шевчук

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Співробітники Служби безпеки України затримали підозрюваних у нападі на учасника АТО, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича, що стався у центрі Києва. Організатором нападу є громадянин Росії, який зараз переховується у Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

За даними відомства, 2 травня цього року група зловмисників здійснила напад на «кіборга», який отримав, зокрема ножове поранення.

Встановлено, що більшість  нападників виїхала до Харкова, де за інформацією СБУ була затримана працівниками поліції. Оперативники спецслужби задокументували, що організатором нападу на учасника АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Всі  фігуранти справи встановлені та для проведення невідкладних слідчих дій будуть доставлені до Києва. Досудове слідство триває.

Як повідомив, «Обозреватель» з посиланням джерела держслужби. Ця компанія гуляла на Подолі з двома хлопцями і дівчиною. Після того, як вони побачили молодого чоловіка у футболці з національною символікою вони вирішили, що це «бандерівець» і його потрібно покарати.

Фото затриманих нелюдів: «Обозреватель»

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