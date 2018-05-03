Поліція розшукує нападників на «кіборга» у центрі Києва

Поліція Києва повідомляє, що ветерана АТО Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, поранили під час бійки, і розшукує причетних. Про це повідомляє поліція Києва, не називаючи імені постраждалого, пише УП.

«Попередньо встановлено, що під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину та застосували газовий балончик. Нині його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу», – інформує поліція.

На місце події та в лікарню виїхали правоохоронці, аби встановити обставини інциденту. Оперативники обстежили місце події та переглянули камери відеонагляду.

«На записах зафіксовані особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Якщо ви впізнали зображених осіб, маєте інформацію про них або їх місцезнаходження, просимо повідомити про це за номером 102», – закликають поліцейські.

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Друзі Вербича повідомляли, що нападниками були 4 людини в масках. На відео одразу після нападу справді видно 5 осіб, які тікають, і маски на них.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження.

Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше львівський портал повідомляв, що у центрі Києва невідомі напали на «кіборга».