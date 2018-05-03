У центрі Києва з ножем напали на «кіборга»

У Подільському районі Києва на вулиці Костянтинівській невідомі напали з ножем на учасника бойових дій на Донбасі, захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Про це повідомив депутат Роменської міської ради, волонтер Валентин Бондаренко, передає Громадське.

За його словами, четверо людей із закритими обличчями завдали удару Вербичу ножем у нижню частину спини. Після — застосували проти нього сльозогінний газ.

Волонтерка всеукраїнської мережі з допомоги військовим «Вільні Люди» Євгенія Сєрая додає, що потерпілого госпіталізували, його стан стабільний.

У відділі комунікації поліції Києва Громадському підтвердили, що на Подолі мав місце такий інцидент. Жодних деталей про прізвища постраждалого та нападників, а також їхнє місцеперебування у поліції не надали.