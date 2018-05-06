Львівські патрульні оштрафували майже 50 водіїв міжміських маршруток

Патрульні спільно з Укртрансбезпекою перевірили міжміські маршрутки. За добу патрульні оформили 49 адмінматеріалів на водіїв автобусів Львова та області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Напередодні, інспектори патрульної поліції Львівської області спільно з представниками облдержадміністрації та Укртрансбезпеки перевірили на автостанції №2 міжміські маршрутки.

«Під час відпрацювання операції «Перевізник» інспектували дотримання водіями і перевізниками законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху на транспортних засобах, які перевозять пасажирів. Трансінспекція виявляючи недоліки складала відповідні акти, патрульні виносили потсанови та склали три акти із виявлених недоліків в комплектації. Загалом, на водіїв маршруток за добу патрульні оформили півсотні адмінматеріалів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 20 квітня в Україні триває операція «Перевізник», аби покращити якість та безпеку перевезень.

Фото: патрульна поліція у Львівській області