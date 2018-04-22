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В Україну доставили нову партію вакцини проти кору

Олена Карп'юк

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На замовлення Міністерства охорони здоров’я Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснив поставку нової партії вакцин проти кору, паротиту та краснухи (КПК). Це є уже друга партія вакцини, закуплена за кошти державного бюджету, що надійшла в Україну цього року. Найближчим часом її розприділять між регіонами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Охоплення щепленнями проти кору значно зросло у порівнянні з попередніми роками. Лише за останній рік плановою вакцинацією охоплено понад 90% дітей. Водночас цього поки недостатньо, щоби зупинити спалах кору в країні.

«Для надійного захисту від інфекційних хвороб рівень вакцинації має бути вищим 95%, тоді зможемо говорити про колективний імунітет. Вперше Україна повністю забезпечена вакцинами – надійними, безпечним та ефективними. Закликаю батьків вакцинувати дітей, а лікарів заохочувати пацієнтів до вакцинації», –  зазначила в.о. міністра охорони здоров’я доктор Уляна Супрун.

В Україну для щеплень проти кору, паротиту та краснухи постачають вакцину Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline (Бельгія), яка має державну реєстрацію і прекваліфікована ВООЗ. Вона ефективна і безпечна, надається державою безоплатно і має багаторічний досвід використання в Україні.

Нагадаємо, у лютому цього року ЮНІСЕФ вже здійснював прискорену доставку 220 тисяч доз вакцини для відповіді на спалах кору в Україні.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на заводі «Бадер Україна», що в с. Кожичі Яворівського району, та у львівському коледжі Труша зафіксували спалах кору.

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