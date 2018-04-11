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Лікарі зафіксували спалах кору на львівському заводі «Бадер Україна»

Олена Карп'юк

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Вчора, 10 квітня, у Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України поступило повідомлення про спалах кору серед працівників заводу «Бадер Україна», що в с. Кожичі Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили обласному лабораторному центрі.

 

«Захворіло 18 працівників, із яких 13 осіб госпіталізовано  в інфекційне відділення  центральної рай лікарні за місцем проживання. Стан госпіталізованих осіб середньої важкості, у п’яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванню, легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Яворівського районного відділу  лабораторного центру проводять протиепідемічні заходи  у вогнищі захворювання.

Нагадаємо, у грудні 2017 року спалах кору виник на ще одному зі львівських заводів – «Фуджікурі».

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