Лікарі зафіксували спалах кору на львівському заводі «Бадер Україна»

Вчора, 10 квітня, у Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України поступило повідомлення про спалах кору серед працівників заводу «Бадер Україна», що в с. Кожичі Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили обласному лабораторному центрі.

«Захворіло 18 працівників, із яких 13 осіб госпіталізовано в інфекційне відділення центральної рай лікарні за місцем проживання. Стан госпіталізованих осіб середньої важкості, у п’яти хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванню, легкий перебіг захворювання», – йдеться у повідомленні.

Фахівці Яворівського районного відділу лабораторного центру проводять протиепідемічні заходи у вогнищі захворювання.

Нагадаємо, у грудні 2017 року спалах кору виник на ще одному зі львівських заводів – «Фуджікурі».