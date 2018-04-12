У коледжі Труша спалах кору

У Львівському державному коледжі декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша зафіксовано спалах кору. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.

За даними відомства, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні (ЛОІКЛ) госпіталізовано 4 пацієнтів. Всього захворіло – 6 осіб (5 дітей), з них 4 (3 дитини) – госпіталізовано, 2 особи (з них 1 дитина) від госпіталізації відмовились і отримують лікування в амбулаторних умовах. Діагноз – кір.

Стан усіх пацієнтів середньої важкості. Всі госпіталізовані є студентами Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша.

Всім госпіталізованим медична допомога надається згідно клінічних протоколів.

Нагадаємо, кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання.

Єдиним методом профілактики захворювання є щеплення.

Нагадаємо, що цього тижня зафіксували спалах кору на львівському заводі «Бадер Україна», а у грудні 2017 року спалах кору виник на ще одному зі львівських заводів – «Фуджікурі».