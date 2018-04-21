Українці підписали вже більше мільйона декларацій із лікарями

На третій тиждень кампанії «Лікар для кожної сім’ї» в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 1 191 313 декларацій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

За кількістю підписаних декларацій лідирує Київ із 157 000 декларацій. На другому місці опинилась Харківська область (134 889 декларацій), на третьому – Вінницька область (116 683 декларації), на четвертому – Донецька область (понад 116 000 декларацій) і на п’ятому місці – Дніпропетровська область (98 024 декларації).

Як повідомляв Львівський портал, декларації з лікарями підписали 25 000 мешканців Львівщини.

Зауважимо, що кількість підписаних декларацій залежить не тільки від активності пацієнтів, а й від чисельності населення та кількості закладів, що вже підключені до електронної системи та розпочали підписання декларацій.

73% пацієнтів, які підписали декларації, обирають сімейних лікарів. Саме сімейних лікарів у системі зареєстровано найбільше — 11 822 спеціалісти. Загалом підписувати декларації можуть уже понад 18 000 лікарів.

До системи eHealth станом на 20 квітня підключений вже 1 031 комунальний заклад, який надає первинну медичну допомогу, і щодня приєднуються нові.

Зазначимо, Львівщина увійшла у трійку областей України за кількістю зареєстрованих у системі eHealth медзакладів.

Нагадаємо, у межах медреформи із 2 квітня в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.