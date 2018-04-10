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Львівщина увійшла в трійку областей за кількістю зареєстрованих у системі eHealth медзакладів

Олена Карп'юк

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Сьогодні у Львівській області є 75 закладів охорони здоров’я первинної медичної допомоги та 714 лікарів, що зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я eHealth. Із таким показником серед областей України Львівщина увійшла в трійку лідерів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Щодо закладів первинної медичної допомоги, що є на території Львівської області, то можемо прогнозувати, що до кінця квітня відповідні місцеві ради проголосують за перетворення їх в комунальні некомерційні підприємства», –  зазначила під час наради заступниця голови Львівської ОДА Оксана Стоколос-Ворончук.

Львівський портал раніше повідомляв, що станом на початок квітня жоден заклад охорони здоров’я міста Львова в систему eHealth не зареєстрований.

В рамках медреформи із 2 квітня в Україні стартувала кампанія «Обери свого лікаря». Підписувати декларацію із лікарем можна лише тоді, коли його медзаклад зареєстрований у системі eHealth. Покрокову інструкцію обрання лікаря дивіться тут.

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