25 тисяч мешканців Львівщини вже підписали декларації з лікарями

У області активно триває процес підписання декларацій з лікарями. Про це сьогодні, 18 квітня, під час брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Процес підписання декларацій триває. 88 закладів охорони здоров’я області зареєстровані в електронній системі, якою керує Міністерство охорони здоров’я. Окрім того, 1065 лікарів мають свої електронні підписи. Сьогодні підписані майже 25 тисяч декларацій», -зазначила Ірина Микичак.

Також вона зазначила, що минулоріч за кошти обласного бюджету для закладів охорони здоров’я області придбали 280 персональних комп’ютерів. Відтак, кожна амбулаторія сімейної медицини має принаймні одне робоче місце з програмним забезпеченням, з яким вже можна працювати, формуючи реєстр пацієнтів, насамперед жіночого населення.

«На Львівщині активно триває процес впровадження реформи. Наші заклади первинної медичної допомоги перетворюються на некомерційні комунальні підприємства», – додала Ірина Микичак.

Нагадаємо, що 17 квітня Львівська обласна рада ухвалила рішення про перетворення 14 комунальних закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради в комунальні некомерційні підприємства з метою покращення якості й доступності медичного обслуговування населення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів і кадрового потенціалу.

Перелік закладів охорони здоров’я, рішення щодо перетворення яких у комунальні некомерційні підприємства, ухвалено на сесії Львівської обласної ради:

– Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»;

– Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр;

– Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр;

– Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня;

– Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр;

– Львівський обласний шкірно-венерологічний диспансер;

– Львівський обласний клінічний діагностичний центр;

– Львівська обласна лікарня відновного лікування;

– Львівський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення;

– Львівський обласний центр репродуктивного здоров’я населення;

– Львівський обласний центр громадського здоров’я;

– Львівський обласний медичний центр превенції та терапії узалежнень;

-Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр;

– Обласна база спеціального медичного постачання.